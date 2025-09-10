Más de 140 empresas del sector turismo se reúnen en la exposición comercial de Asonahores

Del 10 al 12 de septiembre, la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) celebrará la edición 37 de su exposición comercial, una feria que reúne a más de 140 empresas vinculadas al sector turismo.

La inauguración de esta feria contó con el ministro de Turismo, David Collado, quien destacó como personalidades extranjeras han reconocido el avance del país, el cual se ha colocado como referente en este sector.

“Tuvimos coraje, persistencia, esperanza… me siento orgulloso de lo que hemos logrado todos juntos”, expresó Collado, apuntando a que ahora el turismo tiene que diversificarse apostando al turismo de lujo y gastronómico.

De su lado, el presidente de Asonahores, Juan Bancalari, puntualizó que “Esta feria no es solo una muestra de productos: es la prueba de cómo el turismo integra agricultura, industria, tecnología, construcción, logística y demás servicios profesionales, moviendo a la economía en su conjunto.”

Asimismo, resaltó que en 2024 el país cerró con 11,192,047 visitantes (8.54 millones por vía aérea y 2.66 millones de cruceristas), calificándolo como un récord histórico que valida la estrategia de República Dominicana.

Agregó que esto se traduce en un impacto directo a la economía nacional, precisando que, según el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC por sus siglas en inglés), en el 2024 el turismo aportó 16.1% del PIB, proyectando un aporte de 21 mil millones de dólares de contribución total al PIB para el 2025.

“En materia fiscal, se estima que el turismo aportó más de RD$155 mil millones para 2022 y que 1 de cada 10 pesos de ingresos del fisco tiene origen en la actividad turística. Nuestro compromiso es seguir construyendo, con el sector público, un marco que eleve productividad y encadenamientos en todo el territorio, tal como hicimos para superar la pandemia y escalar a resultados récord”, expresó Bacanlari.

Durante tres días, este espacio será el epicentro de la comercialización de la producción nacional en la industria turística, donde se generan alianzas, se firman acuerdos y se abrirán las puertas a nuevas oportunidades de negocios.