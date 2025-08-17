Dominicanos pueden ir sin visa a Turquía: Estos son los destinos que tienes que conocer

Turquía, un país que conecta Europa y Asia, se convirtió en uno de los destinos en los cuales los dominicanos pueden viajar y hacer turismo sin necesidad de tener una visa consular.

El país euroasiatico es un destino atractivo para los que buscan combinar historia milenaria, paisajes impresionantes y cultura.

Turquía es conocida por sus impresionantes sitios arqueológicos, como Éfeso, y sus ciudades históricas, como Estambul, que fue la capital de los imperios romanos, bizantino y otomano.

Para llegar allí puede ser desde Santo Domingo o Punta Cana hasta Estambul en un vuelo que suele tomar entre 16 y 17 horas; la aerolínea española Air Europa inauguró su nueva ruta a Estambul especialmente con República Dominicana. Air Europa conecta Estambul con Punta Cana y Santo Domingo, a través del hub de Madrid-Barajas.

Los precios de los vuelos oscilan entre RD$62,917.83 ($1,016) y RD$68, 677,04, ($1,109), pero esto puede variar dependiendo la temporada del año y la aerolínea.

Desde los icónicos bazares, paisajes hasta aguas cristalinas de sus playas es lo que podrás encontrar en este atractivo país. Aquí te contamos algunos lugares que debes visitar.

Estambul

Estambul, la ciudad más visitada del país, es un mosaico cultural donde conviven mezquitas otomanas, iglesias bizantinas y rascacielos modernos. Los visitantes pueden recorrer la icónica Basílica de Santa Sofía y la Mezquita Azul así como perderse en el Gran Bazar, uno de los mercados cubiertos más grandes y antiguos del mundo.

Estambul

Capadocia

A unos 700 kilómetros de Estambul, en el corazón de Anatolia, se encuentra Capadocia, famosa por sus formaciones rocosas y chimeneas de hadas. Aquí, el amanecer se vive desde un globo aerostático, una experiencia que ha colocado a la región entre las más fotografiadas del planeta.

Capadocia

Éfeso

Los que son amante a la arqueología encontrarán en Éfeso uno de los lugares romanos mejor preservados, con la imponente Biblioteca de Celso y el teatro que albergaba a 25 mil espectadores.

Éfeso

Playas

Las playas del Mediterráneo con sus aguas cristalinas y entornos naturales, el parapente sobre la laguna azul es una experiencia obligada para los amantes de la adrenalina.

Isla Suluada

La isla se conoce popularmente como las Maldivas de Turquía. Sus aguas de color turquesa intenso son impresionantes para darse un chapuzón y disfrutar.

Isla Suluada

Playa de Cleopatra en Alanya

Al centro de Alanya se encuentra una de las playas de Turquía más visitadas, nombrada en honor a la reina Cleopatra. Es una de las más turísticas.

Playa de Cleopatra en Alanya

Bósforo

También, los viajeros podrán explorar el Bósforo en un yate de lujo, de día o al atardecer, con audioguía. Un paseo en barco por el Bósforo permite apreciar la majestuosidad de la ciudad desde el agua, mientras se cruza de un continente a otro.

Bósforo

Mezquita de Ortakoy

Siguiendo por la orilla del Bósforo desde el Palacio Dolmabahce llegarás a la Mezquita de Ortakoy, una de las más fotogénicas y bonitas de Estambul.

Mezquita de Ortakoy

Levantada a mediados del siglo XIX, esta mezquita enamora a primera vista por su fachada de piedra blanca, dos altos minaretes y una cúpula llena de detalles. En el interior se crea un ambiente mágico gracias a la luz que pasa a través de las vidrieras coloreadas y el color rosa de la cúpula.

Gran Bazar

Gran Bazar

El Gran Bazar situado muy cerca del Puente de Gálata y con forma de L, este antiguo mercado cubierto es perfecto para poner a prueba tus sentidos gracias a la diversidad de colores, olores y sabores que se concentran en este espacio.

Cisterna Basílica

Está la Cisterna Basílica que entre sus curiosidades destacan sus dos columnas que tienen como base una cabeza de Medusa y que sirve como escenario para conciertos de música, gracias a su fantástica acústica.

Cisterna Basílica

Puente de Gálata

El Puente de Gálata es uno de los iconos de la ciudad, en la parte alta de este puente verás a muchos pescadores con sus largas cañas probando suerte, mientras que en el piso inferior se concentran numerosas cafeterías y restaurantes que sirven pescado fresco.

Puente de Gálata

Çukurcuma

Cerca de la Plaza Taskim y la Istiklal Caddesi, se encuentra Çukurcuma, uno de los barrios más bohemios que ver en Estambul.

La mejor forma de conocer esta barrio es perderse por sus maltrechas y empinadas calles que te llevarán por rincones llenos de encanto y numerosas tiendas de antigüedades, hasta llegar al Museo de la Inocencia, construido por el célebre escritor turco Orhan Pamuk (Premio Nobel de Literatura) conjuntamente con su novela epónima.

Çukurcuma

En la región de Antalya, resorts todo incluido ofrecen paquetes familiares con acceso a piscinas privadas, spas y actividades acuáticas. Las costas turcas también son un paraíso para buceo y navegación, con islas y calas escondidas.