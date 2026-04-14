YouTube desactivará anuncios durante los directos cuando la interacción esté en su punto máximo

YouTube ha implementado una nueva función para mejorar la interacción en los directos de la plataforma, con la que identificará automáticamente cuando la interacción de los usuarios en el chat esté en "su punto máximo" y desactivará los anuncios para evitar interrumpir el dinamismo.

La plataforma de contenido en 'streaming' ha compartido una serie de novedades pensadas para mejorar la experiencia e interacción de los usuarios con los creadores de contenido durante las transmisiones en directo, YouTube Live, de manera que se fomente la conexión entre una comunidad en tiempo real.

Para ello, YouTube ha agregado una función con la que, cuando se identifique una alta participación por parte de los usuarios en el chat del directo, se desactivarán automáticamente los anuncios para todos los espectadores.

Esta función nace con el objetivo de proteger la "energía colectiva" que se genera a través del chat entre los comentarios de los usuarios y el creador de contenido, ya que al evitar los anuncios, se logra mantener el dinamismo de toda la comunidad sin interrupciones publicitarias.

Así lo ha compartido la compañía en un comunicado en su blog, donde ha detallado que esta función solo está disponible si los anuncios automáticos están activados en el canal, y que funcionará cuando su sistema de monitorización reconozca un pico importante de interacción en el chat del directo.

Esta novedad elimina una de las características que más ha impulsado y protegido la plataforma, como son los anuncios de 30 segundos que no se pueden saltar, luchando contra el uso de bloqueadores de anuncios y ofreciendo una experiencia sin publicidad exclusivamente a aquellos usuarios suscritos a la versión Premium de YouTube. Aunque solo frenará los anuncios para, por ejemplo, momentos de anuncios importantes en el directo.

Además, también se recompensará con ventanas sin anuncios a los fans que apoyen a los creadores durante el directo, ya sea con un Super Chat (la función que permite pagar por destacar sus mensajes en el chat), Super Stickers o regalos. Esta ventana sin anuncios se creará automáticamente justo después de la compra para evitar interrumpir el momento.

Continuando con las novedades para mejorar la interacción, la compañía también ha anunciado que está facilitando que los espectadores envíen regalos virtuales a los creadores de contenido durante las transmisiones en directo horizontales, además de las verticales, directamente desde sus 'smartphones'. Por el momento, disponible en Canadá, Corea, Indonesia, Tailandia, Australia y Nueva Zelanda.

Finalmente, YouTube también ha agregado una función que permitirá transmitir en directo tanto en vertical como en horizontal de forma simultánea, con todos los participantes conectados en un único chat compartido.

Así, la compañía ha adelantado que, en los próximos meses, incorporarán más herramientas de personalización, como diseños de recorte vertical en Live Studio y múltiples claves de transmisión. YouTube desactivará los anuncios durante los directos cuando la interacción en chat esté en su punto máximo.