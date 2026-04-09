La nueva funcion de Google Meet permitirá traducir la voz para videollamadas

Google ha extendido la función de traducción de voz para las videollamadas y reuniones en su aplicación Google Meet para los dispositivos móviles, disponible tanto para dispositivos Android como iOS.

La función de traducción de voz permite a los usuarios modificar el idioma de los interlocutores en tiempo real, facilitando así una comunicación más natural entre equipos internacionales y elimina las barreras lingüísticas.

En este sentido, tras lanzar esta función para la versión web el pasado mes de enero, la tecnológica ha ampliado su disponibilidad para Google Meet en dispositivos móviles, de manera que los usuarios podrán conversar con otras personas en cualquier idioma a través de videollamadas directamente en sus 'smartphones', como ha explicado Google en un comunicado en su blog.

Concretamente, Google Meet admite la traducción bidireccional entre ingles y español, francés, italiano, alemán o portugués. No obstante, durante las reuniones solo se pueden configurar un par de idiomas activos a la vez.

Para activar la traducción de voz, los usuarios deben pulsar sobre los tres puntos que aparecen en la barra inferior, abrir el menú de ajustes y acceder a la sección de herramientas, donde aparecerá la opción de "traducción de discurso". Allí podrán activar la función, así como elegir los idiomas de la traducción.