WhatsApp trabaja en que mensajes temporales se autoeliminan tras leerlos

WhatsApp está trabajando en los mensajes temporales que se eliminan automáticamente nada mas leerlos, una novedad que busca aumentar la privacidad en las conversaciones.

Los mensajes temporales son un tipo de configuración para el chat que, si se activa, hace que los mensajes que se comparten en una conversación desaparezcan al cabo de un tiempo predeterminado, que ofrece como opciones: 24 horas, siete días y 90 días.

También cuenta con la posibilidad de enviar imágenes y vídeos de visualización única, pero es una función que se limita a mensajes individuales, que desaparecen una vez el receptor los ha abierto.

La compañía está trabajando para llevar este concepto a los mensajes temporales, es decir, para que entre las opciones temporales predeterminadas también esté disponible la posibilidad de elegir que los mensajes de esa conversación se eliminen después de leerlos, como ha compartido el portal especializado WABetainfo.

Según explica, si se selecciona la opción de 'después de leer', los mensajes se eliminarán automáticamente 15 minutos después de su lectura, y en caso de que no lleguen a leerse, desaparecerán al cabo de 24 horas.

Esta novedad, descubierta en la aplicación beta para Android (2.26.12.2), está actualmente en desarrollo, con la intención que llegue a los usuarios con una próxima actualización.