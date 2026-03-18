Spotify ofrece "la máxima calidad de audio" con la reproducción 'Bit Perfect' para Windows

Spotify ha lanzado un nuevo Modo Exclusivo para la aplicación de escritorio en Windows que permite escuchar música "tal y como fue masterizada" con reproducción 'Bit Perfect' y con audio sin pérdidas para obtener la máxima calidad de sonido, hasta 24 bits/44,1 kHz FLAC, disponible para los usuarios Premium.

Tras lanzar el audio sin pérdidas en septiembre, la plataforma de contenido en 'streaming' continúa ofreciendo opciones para ayudar a maximizar la calidad del audio, de cara a mejorar la experiencia de aquellos usuarios que desean un sonido "lo más puro posible" sin muestreo ni interferencias de mezclador de audio de su ordenador.

Esto se debe a que los ordenadores pueden alterar el audio antes de que llegue al dispositivo de audio externo (DAC), remuestrándolo o mezclándolo con otros sonidos del sistema, incluso, modificando el volumen. Lo que puede perjudicar la experiencia de escucha.

En este sentido, Spotify ha lanzado un nuevo Modo Exclusivo para la aplicación de escritorio en Windows, que ofrece una reproducción 'Bit Perfect' y se combina con la opción de audio sin pérdida activada para "obtener la máxima calidad de audio".

Como ha explicado la compañía en un comunicado en su web, este modo es capaz de ofrecer reproducción de audio hasta 24 bits/44,1 kHz FLAC. Para ello, Spotify toma el control del procesamiento de audio del ordenador y garantiza ofrecer la música "tal y como fue masterizada" con reproducción 'Bit Perfect'.

Para configurar este nuevo Modo Exclusivo, Spotify ha matizado que se debe activar en la configuración de Salida de Audio dentro de la plataforma. Igualmente, también permite cambiar la salida de la aplicación de escritorio de Spotify a un dispositivo de audio diferente de forma predeterminada.

Se ha de tener en cuenta que, mientras Spotify tiene el acceso exclusivo al dispositivo de audio, el resto de aplicaciones dejarán de poder reproducir sonido. Asimismo, el Modo Exclusivo no está disponible para vídeos musicales, pódcast o previsualizaciones, sino que solo se ejecuta para música.

Con todo, el nuevo Modo Exclusivo de Spotify para Windows ya está disponible para los usuarios suscritos a la versión Premium de la plataforma de música. Próximamente, también estará disponible en la aplicación de escritorio para Mac.