¿Temes que alguien mire la pantalla de tu celular en espacios públicos? Puede ser ansiedad digital

El uso del 'smartphone' para realizar cualquier tarea en cualquier lugar ha llevado a tres de cada cinco españoles ha realizar consultas personales desde su móvil en lugares públicos y, con este nuevo hábito, ha nacido una nueva ansiedad digital, por la que a ocho de cada diez les preocupa que otras personas puedan ver el contenido de su pantalla.

Durante años, la conversación sobre seguridad digital se ha centrado en qué pasa con los datos: dónde se almacenan, quién accede a ellos o cómo se protegen. Pero un reciente estudio realizado por Ipsos y Samsung apunta a que la privacidad ya no depende solo de la tecnología que trabaja en segundo plano, sino también de quién está alrededor en el momento de uso.

El 'smartphone' acoge conversaciones personales, pagos, contraseñas, citas médicas, documentos de trabajo y decisiones que antes se tomaban en espacios privados, pero a las que ahora se accede desde cualquier lugar. De hecho, tres de cada cinco españoles consultados realizan consultas personales desde su móvil en lugares públicos.

Sin embargo, esta hiperconectividad ha traído consigo una nueva forma de inquietud: la sensación de que, en cualquier momento, alguien puede estar mirando.

En este sentido, el 66 por ciento de los españoles asegura haber sentido alguna vez que otra persona miraba su pantalla, una situación conocida como 'shoulder surfing' ('mirar por encima del hombro, en inglés). Y el 83 por ciento evita hacer gestiones importantes desde el móvil en espacios públicos por miedo a ser observado.

Galaxy S26 Ultra incorpora una 'Pantalla de privacidad integrada' a nivel de píxel, una nueva tecnología que oscurece el contenido de la pantalla desde cualquier ángulo que no sea el frontal, para reducir la visibilidad de miradas ajenas.

La función, que introduce privacidad visual, puede activarse según el contexto de uso y adaptarse a momentos sensibles, como el acceso a determinadas aplicaciones o la introducción de credenciales de inicio de sesión.

Según el estudio, el 71 por ciento de los españoles considera que la privacidad visual es tan importante como la protección de los datos personales. Y, aun así, las soluciones actuales apenas han penetrado en el día a día: solo un 10 por ciento utiliza filtros físicos para proteger su pantalla, principalmente por falta de conocimiento o por considerarlos incómodos o poco prácticos.

Por eso, cuando se plantea qué tipo de solución resultaría más útil, el 64 por ciento ha respondido que preferiría un sistema integrado directamente en el dispositivo antes que un accesorio externo.

"En línea con la apuesta de Samsung por la ciberseguridad, respondemos a esa nueva realidad con una Pantalla de privacidad integrada en el Galaxy S26 y con una generación de IA diseñada para simplificar el día a día sin comprometer la seguridad ni el control del usuario", explica el vicepresidente del área de Movilidad en Samsung Electronics, David Alonso.

CAMBIO DE LAS EXPECTATIVAS CON LA IA

El estudio también detecta un fenómeno conocido como 'Fatiga de la IA', que aparece cuando esta tecnología ya no se percibe como una novedad, sino que se ha convertido en una presencia habitual de la vida digital, lo que cambia las expectativas de los usuarios con ella.

En concreto, el estudio destaca la 'Fatiga de la IA' con una puntuación media de cansancio de 5,5 sobre 10. Además, la adopción de la IA ha crecido un 60 por ciento respecto a hace dos años, pero ese avance no se traduce automáticamente en mayor confianza: el 70 por ciento de los españoles cree que la IA promete más de lo que realmente hace por ellos.

En este contexto, Samsung ha destacado que la serie Galaxy S26 integra privacidad e inteligencia artificial de una forma más natural, visible y comprensible para el usuario; combina personalización en el propio dispositivo con nuevas capas de protección y transparencia, de forma que la información sensible permanece protegida y el usuario tiene más claridad sobre cómo se utiliza.

A ello se suman funciones pensadas para momentos reales del día a día. El 'filtro de llamadas', por ejemplo, permite que el teléfono atienda llamadas desconocidas, identifique quién llama y muestre un resumen antes de que el usuario decida responder, reduciendo molestias y riesgos asociados a 'spam' o fraude.

Asimismo, las 'Alertas de privacidad' avisan cuando una aplicación accede de forma innecesaria a permisos sensibles, y 'Álbum privado' añade una capa extra de protección para fotos y vídeos personales dentro de la propia Galería. El ecosistema también refuerza su protección con Knox Matrix.