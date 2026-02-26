Gemini actuará como un agente autónomo en el teléfono para pedir comida o reservar un taxi

Gemini será pronto un agente de inteligencia artificial (IA) en el teléfono móvil con capacidad para gestionar tareas que requieren varios pasos para su realización y hacerlo en segundo plano, sin interrumpir al usuario.

Los usuarios podrán delegar tareas como reservar un taxi para regresar a casa u ordenar de nuevo un pedido de comida para que lo haga el asistente Gemini desde el teléfono móvil.

Se trata de una función en pruebas que pone a Gemini a trabajar de manera autónoma en segundo plano, para la realización de una tarea concreta con cierta complejidad, que puede requerir varios pasos.

El usuario puede supervisar el trabajo del asistente de IA a través de las notificaciones e incluso tomar el control o finalizar la realización de la tarea cuando crea conveniente.

Google explica en su blog oficial que esta delegación se realiza de manera segura, ya que Gemini solo puede acceder a un número limitado de aplicaciones, no al teléfono al completo, y la 'app' que es necesaria para la tarea se ejecuta en una ventana virtual segura en el teléfono.

Al estar en pruebas, Gemini solo podrá utilizar una serie de aplicaciones, principalmente de servicios de las categorías de comida, supermercado y viajes compartidos. Por el momento, está disponible en Estados Unidos y Corea del Sur, para los teléfonos de las series Samsung Galaxy S26 y Google Pixel 10.