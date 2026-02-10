WhatsApp Web prueba llamadas de voz y video para chats individuales

WhatsApp ha implementado las llamadas de voz y vídeo en la versión web de su servicio de mensajería, para que los usuarios puedan comunicarse mediante llamadas directamente desde el navegador.

WhatsApp Web, la versión para navegador, se ha actualizado para recibir las funciones de llamadas, tanto las que solo son de voz como las que utilizan vídeo, que están disponibles para chats de dos participantes o individuales. Permite también compartir pantalla.

Esta novedad ha empezado a desplegarse en el programa beta del servicio de mensajería, como una primera fase, según ha informado el portal especializado WABetainfo.

También están en desarrollo las funciones de llamadas para los chats grupales, que se espera que admitan hasta 32 participantes, así como las herramientas que permiten enviar un enlace de llamada o programar las llamadas.

Las llamadas hechas en WhatsApp Web mantienen la encriptación de extremo a extremo que protege el contenido de las comunicaciones de terceros.