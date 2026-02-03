elon musk
Musk afirma que el allanamiento de la oficina de X en Francia es un "ataque político"
El magnate de la tecnología Elon Musk criticó el martes el allanamiento de las autoridades francesas a las oficinas de su red social X en ese país, en el marco de una investigación por presunta injerencia política y "deepfakes" sexuales.
"Esto es un ataque político", escribió el multimillonario en redes sociales.
En otra publicación en X, Musk aseguró que las autoridades en Francia deberían centrarse en perseguir a los criminales sexuales.