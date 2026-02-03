Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Tecnología

elon musk

Musk afirma que el allanamiento de la oficina de X en Francia es un "ataque político"

"Esto es un ataque político", escribió el multimillonario en redes sociales.

El magnate estadounidense Elon Musk.

El magnate estadounidense Elon Musk.EFE/EPA/Zbigniew Meissner/Archivo

Avatar del Agencia AFP
Agencia AFPWashington, Estados Unidos.

El magnate de la tecnología Elon Musk criticó el martes el allanamiento de las autoridades francesas a las oficinas de su red social X en ese país, en el marco de una investigación por presunta injerencia política y "deepfakes" sexuales.

"Esto es un ataque político", escribió el multimillonario en redes sociales.

En otra publicación en X, Musk aseguró que las autoridades en Francia deberían centrarse en perseguir a los criminales sexuales.

Tags relacionados