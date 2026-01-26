Estos son los límites de los dispositivos de seguimiento del sueño

Tu reloj dice que tuviste tres horas de sueño profundo. ¿Deberías creerlo?

Millones de personas dependen de aplicaciones móviles y dispositivos portátiles como anillos, relojes inteligentes y sensores para monitorizar su sueño, pero estos monitores no necesariamente miden el sueño directamente. En cambio, infieren estados de sueño a partir de señales como la frecuencia cardíaca y el movimiento, lo que plantea dudas sobre la fiabilidad de la información y la seriedad con la que debe tomarse.

El mercado estadounidense de dispositivos de seguimiento del sueño generó alrededor de 5 mil millones de dólares en 2023 y se espera que duplique sus ingresos para 2030, según la firma de investigación de mercado Grand View Research. A medida que estos dispositivos siguen ganando popularidad, los expertos afirman que es importante comprender qué pueden y no pueden informar, y cómo deben utilizarse sus datos.

He aquí un vistazo a la tecnología y por qué un experto cree que aún no se ha alcanzado todo su potencial.

Lo que realmente mide tu rastreador de sueño

Ya sea un Apple Watch, un Fitbit, un Oura Ring o uno de los innumerables competidores, los rastreadores de salud y actividad física adoptan en gran medida el mismo enfoque básico al registrar los movimientos y el ritmo cardíaco del usuario mientras está en reposo, según Daniel Forger, un profesor de matemáticas de la Universidad de Michigan que investiga la ciencia detrás de los dispositivos portátiles para dormir.

Los algoritmos utilizados por las principales marcas se han vuelto muy precisos para determinar cuándo alguien está dormido, afirmó Forger. Los dispositivos también son útiles para estimar las fases del sueño, aunque un estudio de laboratorio sería más preciso, añadió.

"Si realmente quieres saber con certeza cuánto sueño no REM tienes en comparación con el sueño REM, ahí es donde realmente sobresalen los estudios de laboratorio", dijo Forger.

Los números del sueño que más importan

La Dra. Chantale Branson, neuróloga y profesora de la Facultad de Medicina de Morehouse, dijo que con frecuencia recibe pacientes que traen en la mano puntuaciones de sueño obtenidas de rastreadores de actividad física, a veces concentrados en detalles granulares como la cantidad de sueño REM que tuvieron en una noche determinada.

Branson afirma que esos pacientes están adoptando el enfoque equivocado: los dispositivos ayudan a identificar tendencias a lo largo del tiempo, pero no deben considerarse una medida definitiva de la salud del sueño. Tampoco deben considerarse significativos los datos de una sola noche.

“Les habríamos creído con o sin el dispositivo y habríamos trabajado para tratar de averiguar por qué no pueden dormir, y eso es lo que los wearables no hacen”, dijo.

Branson afirmó que cree que quienes revisan sus estadísticas de sueño cada mañana se beneficiarían más si se esforzasen por mantener una buena higiene del sueño, como crear una rutina relajante para la hora de acostarse, evitar las pantallas antes de dormir y asegurarse de que su entorno de descanso sea cómodo. Aconseja a quienes se preocupan por su sueño que consulten con un médico antes de invertir en un dispositivo portátil.

Forger tiene una opinión más favorable sobre los dispositivos, que, según él, ayudan a mantener la importancia del sueño, que suele pasarse por alto. Los recomienda incluso a personas sin problemas de sueño importantes, afirmando que pueden ofrecer información que ayuda a los usuarios a optimizar sus rutinas y a sentirse más alerta durante el día.

“Ver si tu reloj biológico está sincronizado es un gran beneficio porque incluso si te estás dando la cantidad de tiempo adecuada, si duermes en los momentos equivocados, el sueño no será tan eficiente”, dijo Forger.

Cómo los datos del sueño pueden impulsar mejores hábitos

Kate Stoye, profesora de secundaria del área de Atlanta, compró un anillo Oura el verano pasado tras haber escuchado comentarios positivos de sus amigas que lo usaban como monitor de fertilidad: "Es muy preciso", comentó. Stoye descubrió que el anillo era igual de útil para monitorizar su sueño. Tras notar que las pocas noches que bebía alcohol coincidían con una peor calidad de sueño, decidió dejarlo.

"No veo muchas razones para beber si sé que va a afectar cómo me siento", dijo Stoye, quien siempre usa su dispositivo excepto cuando juega tenis o necesita cargarlo.

Otra tendencia que dice haber detectado en los datos del anillo: la importancia de no comer demasiado tarde si quiere descansar bien.

“Siempre me cuesta irme a la cama, y a menudo es porque ceno tarde”, dijo Stoye. “Lo sé, y él también lo sabe”.

Cuando el seguimiento del sueño se convierte en un problema

Mai Barreneche, quien trabaja en publicidad en la ciudad de Nueva York, solía usar su anillo Oura constantemente. Dijo que la ayudó a desarrollar buenos hábitos de sueño y la animó a mantener una rutina de ejercicio matutina diaria. Pero como persona muy centrada en las métricas, se obsesionó tanto con sus puntuaciones de sueño nocturno que esto comenzó a causarle ansiedad, una condición moderna que los investigadores han denominado "ortosomnia".

“Recuerdo que me iba a la cama pensando en el resultado que iba a conseguir por la mañana”, dijo Barreneche.

Barreneche decidió no usar su anillo en unas vacaciones en la playa hace unos años, y al regresar a casa, nunca más se lo volvió a poner. Dijo que ha mantenido los buenos hábitos que el dispositivo le indicó, pero que ya no quiere el estrés de controlar sus puntuaciones cada noche.

Branson, de la Facultad de Medicina Morehouse, afirmó haber observado una ansiedad similar inducida por la puntuación como un problema recurrente en algunos pacientes, en particular en aquellos que se fijan como objetivo alcanzar cierta cantidad de sueño REM o que comparten sus puntuaciones nocturnas con amigos que usan el mismo dispositivo. Comparar los tipos y etapas del sueño no es recomendable, ya que las necesidades individuales varían según la edad, la genética y otros factores, afirmó.

“Se supone que estos dispositivos te ayudan”, dijo Branson. “Y si te sientes ansioso, preocupado o frustrado, entonces no te sirven de nada y deberías consultar con un profesional”.

El futuro de los wearables

Forger cree que se ha subestimado la promesa de los wearables y que nuevas investigaciones sugieren que algún día estos dispositivos podrían diseñarse para ayudar a detectar infecciones antes de que aparezcan los síntomas y para señalar cambios en los patrones de sueño que puedan indicar la aparición de depresión o un mayor riesgo de recaída.

“El cuerpo toma decisiones muy interesantes e importantes de las que no somos conscientes para mantenernos sanos, activos y alertas en los momentos adecuados del día”, dijo. “Si tienes una infección, ese ritmo empieza a desaparecer rápidamente porque el cuerpo se esfuerza al máximo para combatirla. Ese es el tipo de cosas que podemos detectar”.

La tecnología podría ser particularmente útil en comunidades de bajos recursos, donde los wearables podrían ayudar a identificar problemas de salud más rápidamente y monitorearlos de forma remota sin requerir acceso a médicos o clínicas especializadas, según Forger.

“Hay una historia muy importante que está a punto de salir a la luz: sobre cómo comprender los ritmos del sueño y la arquitectura del sueño mejorará en general nuestras vidas”, dijo.