Nintendo lleva a la realidad flor parlante de Super Mario Wonder

Nintendo ha adaptado la flor parlante de Super Mario Wonder a un dispositivo que también habla en la vida real e intercambiará frases en función del momento del día.

Tras su anuncio el pasado mes de septiembre, Nintendo ha revelado más detalles sobre este juguete interactivo, que comparte algunas funciones con el despertador Alarmo, aunque la flor parlante estará más limitada.

El nuevo dispositivo hablará en momentos aleatorios, tal y como hace en el videojuego. En su web, Nintendo ha explicado que estos diálogos esporádicos dependerán del momento del día o incluso la temperatura que hace a su alrededor.

Al igual que el Alarmo, la flor parlante también puede dar los buenos días o las buenas noches, aunque cada uno lo hace a su manera. Mientras Alarmo emite sonidos inspirados en videojuegos icónicos de la compañía, como Super Mario Odyssey o The Legend of Zelda: Breath of the Wild, la flor parlante podrá sorprender con diálogos.

La flor parlante tiene un botón en la parte superior de la maceta que, al ser pulsado, emite una frase. Nintendo ha indicado que, en el caso de pulsarse varias veces, puede soltar "alguna frase especial". Para silenciarlo, simplemente hay que dejar pulsado el botón.

No obstante, Nintendo ha matizado que no responde a comandos de voz.

El dispositivo, que estará disponible el próximo 12 de marzo, incluye voces en once idiomas: español (de España y Latinoamérica), inglés, alemán, francés, italiano, neerlandés, portugués de Brasil, japonés, chino y coreano.