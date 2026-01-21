Sony presenta los auriculares LinkBuds Clip con diseño abierto

Sony ha presentado los nuevos auriculares LinkBuds Clip, caracterizados por su diseño abierto, que permite al usuario escuchar música y el entorno al mismo tiempo gracias a sus tres modos de escucha.

Los LinkBuds Clip se adaptan a cualquier tipo de oreja con su diseño abierto en forma de C que no invade el canal auditivo. El cuerpo principal y la parte superior proporcionan un amplio rango de ajuste y estabilidad.

Este diseño en forma de clip hace posible que los ususarios puedan escuchar conversaciones o estar atentos al tráfico sin necesidad de quitarse los auriculares, como ha destacado Sony en una nota de prensa.

El nuevo dispositivo de Sony cuenta con tres modos de escucha. El modo Estándar está pensado para escuchar música con una gran calidad de sonido y voces claras. El modo Voice Boost potencia la escucha en entornos ruidosos como estaciones de tren o zonas concurridas. Por el contrario, el modo Sound Leakage Reduction permite al usuario disfrutar de su música en espacios silenciosos sin preocuparse de que el sonido salga de los auriculares.

Respecto a la calidad de audio, los LinkBuds Clip ofrecen "un sonido natural y expansivo" incluso con su diseño abierto. Además, incorporan escalado de música con DSEE, 360 Reality Audio para una experiencia de audio inmersiva personalizada, así como efecto de música de fondo, y cuentan con un ecualizador de diez bandas personalizable.

Los dispositivos están equipados con un procesamiento de la señal de voz y una tecnología de captación de voz de alta precisión que mejoran la calidad de las llamadas. Sony ha destacado el uso de sensor de conducción ósea que captura la voz con precisión y de un sistema de reducción de ruido basado en inteligencia artificial (IA) que elimina el ruido de fondo, para que los LinkBuds Clip mantengan "la voz clara y natural".

Los auriculares cuentan con una batería que ofrece hasta 37 horas de autonomía, e incorporan una carga rápida que permite una hora de uso con tres minutos de carga. Además, tienen una clasificación de resistencia al agua IPX4 y cuentan con conexión multipunto para cambiar entre dispositivos y ajustes personalizables.

Los auriculares LinkBuds Clip estarán disponibles a partir de enero en los colores gris claro, negro, lavanda y verde, con un precio de venta de 200 euros.