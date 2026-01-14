Generador de videos con IA de Google, "Veo", crea vídeos en formato vertical para YouTube Shorts y TikTok

Google ha actualizado su generador de vídeos Veo, que además de ofrecer resultados de mayor calidad, incorpora por primera vez el soporte para el formato vertical, muy popular en redes sociales como YouTube y TikTok.

Las novedades que ofrece Veo 3.1 están pensadas para su uso en el teléfono móvil y se basan en la característica Ingredientes a vídeo', que combina imágenes con indicaciones para la generación de vídeos.

Con ello, los vídeos generados son "más expresivos y creativos, incluso con indicaciones sencillas", según señala Google en un comunicado compartido en su blog. Esto se podrá comprobar en los diálogos y las narrativas, que ahora son "más ricos", y en los personajes, ya que la apariencia se mantiene coherente en todo momento.

Veo 3.1 permita crear vídeos nativos en formato vertical, con un aspecto 9:16, para que puedan compartirse en YouTube Shorts y redes sociales como TikTok e Instagram y se reproduzcan a pantalla completa "sin recortes ni pérdida de calidad".

Incorpora, además, una tecnología de escalado que permite crear vídeos en 1.080p y en 4K. Está pensado para los trabajos profesionales y empresariales.