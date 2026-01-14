Aplicación viral china "¿Estás muerto?" cambiará de nombre

La aplicación viral china "¿Estás muerto?", que envía una alerta a un allegado si el usuario no se conecta cada 48 horas, anunció que cambiará de nombre.

Aunque su nombre ha generado controversia, la aplicación figura entre las más vendidas de la App Store de Apple en China, lo que generó una fuerte cobertura en la prensa del gigante asiático e internacional.

La aplicación, cuyo nombre "Sileme" es un juego de palabras que se traduce como "¿estás muerto?", permite que personas que viven solas registren el nombre y dirección de correo electrónico de un contacto para casos de emergencia.

Si el usuario no se conecta cada dos días en la aplicación, el sistema automáticamente envía una alerta al contacto de emergencia para advertirle de un posible problema.

"Tras una amplia consideración, la aplicación 'Sileme' adoptará oficialmente la marca global 'Demumu' como su nombre en su próxima nueva versión", indicó la empresa la noche del martes en un comunicado.

Dijo que la aplicación "experimentó un crecimiento explosivo en el exterior" tras la publicación de un artículo de la red británica BBC.

Otros medios extranjeros, incluida la AFP, cubrieron la noticia.

"En el futuro, Demumu se mantendrá firme en su misión fundacional de salvaguardar la seguridad" para ayudar a las personas que viven solas, agregó la empresa.

Los usuarios expresaron sorpresa por el cambio de marca, pese a que el nombre había polarizado a la opinión pública.

"¿No crees que la viralidad se debe precisamente al nombre? Sin él, nadie habría instalado esta aplicación", comentó un usuario de la plataforma china Weibo.