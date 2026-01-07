Nuevas pantallas enrollables para portátiles y lentes inteligentes

Lenovo ha presentado nuevos conceptos de dispositivos que integran desde pantallas enrollables que se extienden para ampliar su tamaño en los portátiles ThinkPad Rollable XD Concept y el Legion Pro Rollable, hasta gafas inteligentes Lenovo Smart Sense Display Concept y experiencias de IA personalizadas con el Lenovo Personal AI Hub Concept.

La compañía ha mostrado estos nuevos dispositivos de prueba en la feria tecnológica CES 2026 de Las Vegas (Estados Unidos), con el objetivo de dar a conocer nuevos diseños que reinventan el ecosistema de dispositivos con Inteligencia Artificial (IA) para aceleran la productividad y mejorar las experiencias.

En este sentido, el ThinkPad Rollable XD Concept amplía el espacio de trabajo desplegando una pantalla extensible orientada tanto al usuario como a otras personas, al mostrar pantalla también por la parte trasera, de cara a permitir la multitarea y la colaboración.

Como ha explicado la compañía en un comunicado, este nuevo concepto se basa en otros diseños de PC de "vanguardia" de Lenovo, como es el caso del ThinkPad X1 Fold, el primer PC plegable o el primer portátil enrollable con IA ThinkBook Plus Gen 6, presentado en el CES del pasado año.

Así, este nuevo ThinkPad Rollable XD Concept, es capaz de transformar el espacio de trabajo pasando de una pantalla de 13.3 pulgadas a 16 pulgadas una vez extendida de forma vertical.

Como resultado, ofrece a los usuarios un 50 por ciento más de espacio de pantalla, sin tener que cargar con un portátil más grande. Además, también muestra una parte de la pantalla en la tapa externa del ordenador.

La pantalla extensible también incluye una cubierta transparente Corning Gorilla Glass Victus 2 de 180º, desarrollada de forma conjunta con Corning, que garantiza durabilidad.

Además, los usuarios se pueden apoyar con gestos táctiles y controles de voz Swipe to X para iniciar aplicaciones o cambiar el modo de uso de forma sencilla.

Igualmente, está equipado con funciones basadas en inteligencia artificial IA como la traducción en vivo, el asistente de voz, multimodalidad e interacciones con la tapa cerrada.

Legion pro rollable concept

Siguiendo esta línea, para los usuarios amantes de los videojuegos, Lenovo también ha presentado el nuevo Legion Pro Rollable Concept, un portátil 'gaming' de 16 pulgadas de gama alta, que está equipado con una pantalla que se expande horizontalmente aumentando a 21.5 pulgadas en Modo Táctico o hasta 24 pulgadas en el Modo Arena.

Concretamente, se trata de una pantalla OLED Gaming Lenovo PureSight enrollable que se expande por ambos extremos de forma horizontal, gracias a un diseño de doble motor basado en la tensión. Con ello, permite que la pantalla se expanda y contraiga con una mínima vibración y ruido.

De esta forma, la compañía pretende ofrecer una opción para aquellos usuarios que necesiten una pantalla más grande de cara a obtener una experiencia más inmersiva en sus títulos, por ejemplo, jugadores de 'esports' que habitualmente compiten en tamaños más grandes, pero en un dispositivo que se puede trasladar a cualquier parte.

Así este concepto se basa en el ordenador Legion Pro 7i, con lo que incluye procesadores Intel Core Ultra de alta gama y una GPU Nvidia Ge Force RTX 5090 para portátiles, así como tecnología Nvidia Blackwell. Igualmente, también incorporan herramientas de IA para ofrece experiencias y fidelidad gráfica de alta calidad.

El Legion Pro Rollable Concept también utiliza el motor Lenovo AI Engine+, impulsado por Lenovo LA Core (LA1 + LA3), que es capaz de detectar distintos tipos de escenarios en tiempo real, aumentar los FPS y optimizar los recursos para un rendimiento óptimo de los juegos.

Conceptos de gafas con IA

Lenovo ha continuado sus nuevos conceptos con unas nuevas gafas con IA, Lenovo Smart Sense Display Concept, pensadas para transformar la forma en que los usuarios interactúan con su entorno y unificar flujos de trabajo.

Estas gafas ofrecen una combinación de asistencia de IA, control multimedia e integración de múltiples dispositivos, al estar conectadas de forma inalámbrica a un dispositivo inteligente. Asimismo, ofrecen opciones de visualización en las lentes, controles táctiles y de voz intuitivos para llevar a cabo acciones como coger llamadas en manos libres, visualizar un teleprompter para presentaciones o reproducir música.

Igualmente, también pretenden convertirse en un dispositivo adicional en forma de gafas para que los usuarios se mantengan conectados sin necesidad de utilizar un teléfono o computadora. Esto es gracias al asistente Lenovo Qira, una inteligencia personal diseñada para funcionar en todos los dispositivos de la compañía aprovechando las capacidades de IA de los 'smartphones' o PC conectados.

De esta forma, las gafas son capacidades de ofrecer traducciones en vivo "en menos de un milisegundo", así como llevar a cabo un reconocimiento inteligente de imágenes, aportando comprensión y contexto instantáneos a todo lo que se ve y escucha. También incluye una función de 'Catch Me Up', que muestra un resumen de las notificaciones de todos los dispositivos cada mañana.

En cuanto a su diseño, estas gafas inteligentes cuentan con un peso de solo 45 gramos y han sido ideadas con líneas modernas a la par que cómodas. Lenovo también ha destacado que ofrecen hasta 8 horas de productividad y entretenimiento, de cara a garantizar sus servicios en el día a día.

Concepto lenovo personal AI hub

Además de todo ello, Lenovo también ha presentado el Proyecto Kubit, su nuevo concepto de centro de IA personal. Esta idea se basa en un dispositivo personal que actúa en la nube perimetral y que admite aplicaciones con IA para dar servicios en los numerosos PC, 'smartphones', 'wearables' y soluciones para el hogar inteligente del ecosistema del consumidor.

Para ello, se compone de dos estaciones de trabajo compactas con IA ThinkStation PGX, que utilizan tecnología Nvidia GB10 Grace Blackwell Sueprchip. Así, tras una pantalla táctil transparente, este centro de IA recopila datos de diversas plataformas para que cada usuario acceda a nuevos niveles de análisis y aplicaciones con IA, con la idea de ofrecer experiencias informáticas de IA personales "de alto rendimiento".

Asimismo, sus funciones se pueden activar tanto por tacto como por voz y ofrece una experiencia personalizada al estar basado en las interacciones que las personas tienen con su tecnología a diario.

Finalmente, Lenovo ha dado otros conceptos de visualización impulsados por IA, como el Lenovo Smart Sense Display Concept que, más que una pantalla, es un concentrador inteligente para múltiples dispositivos, que se conecta de forma inalámbrica tanto a 'smartphones' como ordenadores portátiles o tabletas para transmitir su contenido en la pantalla.

Igualmente, el concepto de pantalla personalizada con IA ofrece soluciones visuales en tiempo real adaptadas a diversos usuarios, dependiendo de los perfiles, la hora del día o la ubicación geográfica de los usuarios, todo para asegurar el bienestar de los usuarios y adaptarse a las necesidades de cada persona.