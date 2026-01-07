Google actualiza las funciones de su inteligencia artificial Gemini para mejorar Google TV

Google ha anunciado las nuevas funciones de Gemini, su inteligencia artificial (IA) para Google TV, meses después de su implementación en televisores.

La tecnológica busca mejorar el rendimiento de Google TV aumentando la interacción en más pantallas y superficies, como proyectores, gracias a una mayor integración de Gemini, como ha anunciado en el marco del evento tecnológico CES 2026 de Las Vegas (Estados Unidos), que se celebra hasta el próximo 9 de enero.

Google TV implementará a la inteligencia artificial en un marco más atractivo que se adapta a cada usuario, añadiendo imágenes, vídeos y actualizaciones deportivas a las consultas. Además, ofrecerá un resumen simplificado en los 'Análisis a fondo'.

Gemini estará presente en Google Fotos para buscar personas o momentos específicos, aplicar estilos artísticos con la función de inteligencia artificial de Photos Remix, o transformar las imágenes en presentaciones cinematográficas inmersivas.

Los generadores de imágenes con inteligencia artificias Nano Banana y Veo podrán "reinventar" las fotografías de los usuarios o crear nuevas imágenes directamente en Google TV.

Por último, Google ha anunciado una simplificación de los menús de configuración empleando un lenguaje natural. Para ello, el usuario podrá dirigirse a Gemini con comandos del tipo "la pantalla está demasiado oscura" y la inteligencia artificial modificará el brillo automáticamente.

Estas funciones llegarán primero a dispositivos de la compañía TCL seleccionados y en los próximos meses a otros dispositivos de Google TV, según ha anunciado la tecnológica en un comunicado.