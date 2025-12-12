Nueva herramienta de Google crea apps interactivas con Gemini a partir de las pestañas abiertas

Google pretende cambiar la manera en que navegamos en internet con la inteligencia artificial de Gemini y su proyecto Disco, que con su primera herramienta permite crear aplicaciones web interactivas a partir de las pestañas abiertas para completar tareas.

GenTabs es una herramienta en pruebas dentro de Google Labs que permite crear aplicaciones web interactivas a medida con ayuda de Gemini 3, utilizando lenguaje natural para describir lo que se necesita.

Esta herramienta puede ofrecer sugerencias para crear las 'apps' en función de lo que esté haciendo el usuario. Por ejemplo, si está buscando información sobre los planetas para ayudar a estudiar a su hijo, puede crear a partir de indicaciones o sugerir una 'app' que ayude a visualizarlos y interactuar con ellos para comprender mejor el tema.

Para crear la aplicación, GenTabs tiene en cuenta las pestañas abiertas en el navegador y al historial de chat, para comprender la tarea, y siempre enlaza fuentes originales, como informa Google en un comunicado compartido en su blog.

GenTabs es la primera herramienta de Disco, un proyecto con el que Google pretende "reinventar la navegación y la creación de contenido para la web moderna", adaptándose a los nuevos tiempos en los que "las tareas en línea se han vuelto más complejas".