Honor presenta el nuevo Honor X7d, la más reciente incorporación a su línea X Series
Diseñado para ofrecer una durabilidad excepcional en comparación con otros smartphones de su rango de precio, el nuevo dispositivo ha sido probado en situaciones cotidianas de golpes o caídas, capaz de soportar impactos desde alturas de hasta 1.8 metros.
Marcando un nuevo referente en la industria de smartphones de gama de entrada, con mayor durabilidad y nueva interacción por IA, el HONOR X7d,Honor presentó el nuevo Honor X7d, la más reciente incorporación a su reconocida línea X Series.
Ofrece Protección Premium contra caídas, resistencia al agua IP65, una robusta batería dual de 6500mAh, cámara principal de 108MP y su impresionante botón IA.
Según representantes de la marca, éste refleja el compromiso de la firma de ofrecer smartphones prácticos y llenos de funciones, pensados para consumidores que buscan dispositivos accesibles, pero que no quieren renunciar a la interacción con IA en su día a día.
Cinco aspectos claves:
1. Resistencia con certificación de 5 estrellas e IP65:
Diseñado para ofrecer una durabilidad excepcional en comparación con otros smartphones de su rango de precio, el nuevo dispositivo ha sido probado en situaciones cotidianas de golpes o caídas, capaz de soportar impactos desde alturas de hasta 1.8 metros.
Su resistencia al agua IP65, le da un refuerzo adicional, por lo que no teme a salpicaduras, enjuagues o contacto accidental con agua. Es un compañero ideal para las actividades del hogar y también para hacer senderismo o actividades al aire libre.
2. Batería de gran capacidad de 6,500 mAh + carga rápida de 35W
Su batería es de larga duración, garantiza una mayor carga rápida y una estructura más fuerte y segura.
3. Botón IA práctico
Este botón ofrece una nueva forma de interacción con la inteligencia artificial, el cual permite dos modos de interacción según la función deseada: con un toque simple, los usuarios pueden abrir una aplicación personalizada o realizar tareas como limpieza de fondo y optimización del dispositivo; con una presión prolongada, se activan funciones como traducción por IA y creación asistida por IA, brindando una experiencia personalizada y fluida en el uso diario.
4. Experiencia fotográfica con IA:
Con una cámara de 108MP, captura imágenes con detalles excepcionales y mayor brillo. Integra funciones de fotografía con IA, como Borrador AI, Remover reflejos con AI y Estilo AI, que mejoran la calidad de las imágenes y optimizan la experiencia de edición fotográfica directamente en el smartphone.
5. Pagos con NFC:
Para realizar pagos de manera inmediata y confiable, integra tecnología NFC, que permite acercar el teléfono a una terminal compatible y completar un pago en segundos. No hay monedas que buscar, tarjetas que deslizar ni contraseñas que teclear: todo se resuelve de forma rápida y segura, ofreciendo comodidad al ritmo del día a día.