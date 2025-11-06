Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Tecnología

tecnología

Honor presenta el nuevo Honor X7d, la más reciente incorporación a su línea X Series

Diseñado para ofrecer una durabilidad excepcional en comparación con otros smartphones de su rango de precio, el nuevo dispositivo ha sido probado en situaciones cotidianas de golpes o caídas, capaz de soportar impactos desde alturas de hasta 1.8 metros.

Honor X7d

Honor X7dFuente externa

Avatar del Listín Diario

Santo Domingo, RD

Marcando un nuevo referente en la industria de smartphones de gama de entrada, con mayor durabilidad y nueva interacción por IA, el HONOR X7d,Honor presentó el nuevo Honor X7d, la más reciente incorporación a su reconocida línea X Series.

Ofrece Protección Premium contra caídas, resistencia al agua IP65, una robusta batería dual de 6500mAh, cámara principal de 108MP y su impresionante botón IA. 

Según representantes de la marca, éste refleja el compromiso de la firma de ofrecer smartphones prácticos y llenos de funciones, pensados para consumidores que buscan dispositivos accesibles, pero que no quieren renunciar a la interacción con IA en su día a día.

Cinco aspectos claves:

1. Resistencia con certificación de 5 estrellas e IP65:

Diseñado para ofrecer una durabilidad excepcional en comparación con otros smartphones de su rango de precio, el nuevo dispositivo ha sido probado en situaciones cotidianas de golpes o caídas, capaz de soportar impactos desde alturas de hasta 1.8 metros

Su resistencia al agua IP65, le da un refuerzo adicional, por lo que no teme a salpicaduras, enjuagues o contacto accidental con agua. Es un compañero ideal para las actividades del hogar y también para hacer senderismo o actividades al aire libre.

2. Batería de gran capacidad de 6,500 mAh + carga rápida de 35W

Su batería es de larga duración, garantiza una mayor  carga rápida y una estructura más fuerte y segura.

3. Botón IA práctico

Este botón ofrece una nueva forma de interacción con la inteligencia artificial, el cual permite dos modos de interacción según la función deseada: con un toque simple, los usuarios pueden abrir una aplicación personalizada o realizar tareas como limpieza de fondo y optimización del dispositivo; con una presión prolongada, se activan funciones como traducción por IA y creación asistida por IA, brindando una experiencia personalizada y fluida en el uso diario.

4. Experiencia fotográfica con IA:

Con una cámara de 108MP, captura imágenes con detalles excepcionales y mayor brillo. Integra funciones de fotografía con IA, como Borrador AI, Remover reflejos con AI y Estilo AI, que mejoran la calidad de las imágenes y optimizan la experiencia de edición fotográfica directamente en el smartphone.

5. Pagos con NFC:

Para realizar pagos de manera inmediata y confiable, integra tecnología NFC, que permite acercar el teléfono a una terminal compatible y completar un pago en segundos. No hay monedas que buscar, tarjetas que deslizar ni contraseñas que teclear: todo se resuelve de forma rápida y segura, ofreciendo comodidad al ritmo del día a día.

Tags relacionados