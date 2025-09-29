Inician semana innovadora dedicada a la ciencia y la tecnología

La Universidad Iberoamericana (Unibe) realizará Innovators Week: Sci-Tech Entrepreneurs, una semana dedicada a visibilizar el quehacer científico y tecnológico de la institución, conectar a investigadores, docentes, estudiantes y emprendedores con el sector productivo, y presentar los proyectos más relevantes de sus líneas de investigación e innovación.

El evento se inicia este 29 de septiembre hasta el 3 de octubre, ofreciendo conferencias magistrales de expertos nacionales e internacionales, talleres prácticos, paneles con líderes del sector, exposiciones y competiciones que inspiran, capacitan y fomentan la colaboración.

Como parte de la agenda, se celebrará la XV edición del Congreso Científico Juvenil de Unibe, organizado por el ciclo de Estudios Generales, y que este 2025 se integra a esta feria de innovación universitaria.

El congreso nació hace 15 años como una iniciativa para visibilizar el talento juvenil en el ámbito académico a través de presentaciones en aula, y ha evolucionado a lo largo de los años hasta convertirse en un espacio institucional consolidado, que combina conferencias, mesas redondas, paneles de expertos, exposiciones de prototipos y pósteres académicos, impulsando la creatividad, la innovación y el talento joven.

En esta entrega, el Congreso Científico Juvenil reafirma su carácter interdisciplinario, integrando áreas diversas del conocimiento y experiencias como las Olimpiadas de Matemáticas, que nacen en el aula y evolucionan hasta convertirse en competencias formales dentro del congreso. La programación incluirá diversas actividades pensadas para conectar a los estudiantes con expertos, fomentando la práctica, la colaboración y el pensamiento crítico.

La Innovators Week busca fortalecer el vínculo entre academia, industria y la comunidad, ofreciendo oportunidades de aprendizaje aplicado en ciencia y tecnología, desarrollo de proyectos innovadores y networking.

Con esta iniciativa, Unibe reafirma su compromiso con la formación integral de profesionales preparados para enfrentar los desafíos del siglo XXI, promoviendo la investigación, el pensamiento crítico y la capacidad de innovación desde los primeros años de formación universitaria.

En Unibe, la innovación es un eje transversal que permea todas las áreas del quehacer universitario. Su Hub de Investigación e Innovación impulsa proyectos de alto impacto científico y social, desarrolla políticas y programas de investigación, y gestiona recursos externos para generar conocimiento relevante para el país.

A través de sus laboratorios, institutos y centros especializados, la universidad vincula la academia con la industria, fomenta la cultura emprendedora y garantiza que la investigación esté alineada con necesidades concretas de la sociedad, con ética, rigor y aplicabilidad.