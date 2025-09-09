Cámara frontal del iPhone 17 tendrá hasta cuatro modos para fotografías

Apple, Tim Cook, presentó este martes un "nuevo miembro del iPhone", el ultrafino iPhone 17 Air de 5,6 mm de grosor y una pantalla de 6.5 pulgadas, que sale con un precio de 999 dólares para el mercado estadounidense.

La empresa lo describió hoy en su evento "Awe drops", celebrado en la sede de la empresa en Cupertino, California, como un dispositivo "potente, pero tan delgado y ligero que parece desaparecer en la mano" y con una batería que dura "todo el día".

No obstante, la compañía de la manzana mordida afirma que su diseño es el más duradero hasta la fecha, gracias a un caparazón cerámico ('Ceramic Shield') y un marco de titanio en ambos lados.

El nuevo miembro de la gama de teléfonos inteligentes de Apple cuenta con un procesador A19 Pro, "el chip más potente para iPhone hasta la fecha", también anunciado hoy, así como con un sistema de cámara dual de 48 megapíxeles.

Apple Watch Series 11



Apple Watch Series 11Apple

Apple también ha anunciado su gama de relojes inteligentes con los nuevos Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 y un modelo actualizado de Apple Watch SE, en los que ha incorporado conectividad 5G y conecividad satélite en el modelo Ultra.

La compañía tecnológica ha celebrado este martes un nuevo Apple Event, en el que ha destacado la serie Apple Watch Series 11, que llega con una pantalla más brillante y un diseño más duradero, con un cristal ionX y una capa personalizada de cerámica, que hace que pueda utilizarse en cualquier escenario.

Airpods Pro 3



AIRPODS PRO 3Apple

La compañía ha actualizado su línea de auriculares con los nuevos AirPods Pro en un nuevo Apple Event, cuyas principales novedades se dirigen al seguimiento de la salud, con nuevas funciones que permite monitorizar el ritmo cardiaco.

Esta nueva generación, la tercera, ofrece una experiencia de audio espacial y tecnología de cancelación de ruido activa, el doble que eficaz que en la generación anterior y hasta cuatro veces más efectivo que en la primera generación.