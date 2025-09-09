Airpods Pro 3 permitirán traducción en tiempo real

Apple ha actualizado su línea de auriculares con los nuevos AirPods Pro en un nuevo Apple Event, cuyas principales novedades se dirigen al seguimiento de la salud, con nuevas funciones que permite monitorizar el ritmo cardiaco.

Esta nueva generación, la tercera, ofrece una experiencia de audio espacial y tecnología de cancelación de ruido activa, el doble que eficaz que en la generación anterior y hasta cuatro veces más efectivo que en la primera generación.

También incorporan un modo transparencia, que permite ser consciente del entorno, que ahora mejora el sonido de las voces, y de la mano de Apple Intelligence, las traducciones en tiempo real de Live Translation.

AirPods Pro 3Fuente externa

La compañía ha refinado el diseño de los AirPods Pro 3, para que tengan un ajuste mucho más ergonómico a la oreja del usuario, al que ha dedicado más de 100.000 horas de investigación. Es, además, resistente al agua y al polvo con certificación IP57.

La batería de este equipo también ha mejorado, y ahora ofrece hasta ocho de autonomía con una sola carga con cancelación de ruido, y hasta 10 horas el modo transparencia.

La compañía ha informado de que estos auriculares tienen un precio de 249 dólares, estarán disponibles el 19 de septiembre.

EL NUEVO Apple Watch

Apple Watch Series 11Fuente externa

La compañía tecnológica también ha destacado la serie Apple Watch Series 11, que llega con una pantalla más brillante y un diseño más duradero, con un cristal ionX y una capa personalizada de cerámica, que hace que pueda utilizarse en cualquier escenario.

Estos relojes incluyen un módem que habilita la conectividad 5G y funcionan con el sistema operativo WatchOS 26, con la interfaz Liquid Glass.

En salud, la compañía ha incorporado nuevas funciones para la monitorización del corazón y del sueño. Ayuda a detectar hipertensión con un sensor actualizado y nuevas notificaciones, una característica que esta pendiente de aprobación final, pero que esperan llevar pronto a más de 150 países, incluidos los europeos.