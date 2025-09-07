Aplicaciones amplificadas con IA buscan "combatir la soledad"

San Francisco, una noche de verano y cinco completos desconocidos... JT Mason fue a este encuentro confiado en que pasaría un buen rato gracias a la cuidadosa selección de invitados de una nueva clase de aplicación para conocer personas, potenciada con inteligencia artificial (IA).

La plataforma, bautizada 222, promete algo diferente a las típicas aplicaciones de citas.

"No recibo la imagen que me quieren transmitir, sino que tengo al ser humano real", contó el paramédico de 25 años.

Antes de la velada, Mason completó un extenso cuestionario que abarca datos como sus valores, intereses, tolerancia a las drogas, rasgos de personalidad y otros criterios.

Después de la cena, se juntó con otros usuarios de la aplicación en un bar, todos con la esperanza de hacer amigos o, quizás, encontrar algo más.

Una vez se establece el contacto, las personas tienen la oportunidad de decirle a la aplicación a quiénes les gustaría volver a ver, o no, y explicar por qué.

De acuerdo con 222, la IA de la aplicación se vuelve particularmente efectiva para emparejar usuarios después de que participan en diversos eventos, desde cenas hasta sesiones de yoga.

"En cuanto a que la IA llegue al punto de entender la química humana, creo que están bastante lejos", observó Mason. Pero puede servir como "el primer paso para llevarnos a la mesa e intentar crear esa conexión", considera.

Predecir la compatibilidad entre desconocidos usando IA se ha convertido en la obsesión de Keyan Kazemian y sus socios en 222, que ahora opera en varias grandes ciudades desde Londres hasta Los Ángeles.

El emprendedor de 26 años espera "ayudar a las personas no solo en sus primeros acercamientos y la siguientes interacciones, sino también a ayudar a aquellos que ya se conocen a formar relaciones largas y duraderas".

Después de trabajar en Match Group, la empresa matriz de Tinder y Hinge, concluyó que las aplicaciones de citas tradicionales "solo buscan una cosa: ¿vas a deslizar a la derecha en la siguiente persona?".

La mayoría de las nuevas tecnologías "en realidad colocan a las personas no ante otros humanos, sino frente a entidades virtuales", agregó, en referencia a las redes sociales y a los asistentes de IA.

"15 cigarrillos al día"

Las crecientes dificultades que enfrentan las personas para formar relaciones significativas han alarmado a los profesionales de la salud.

Una "epidemia de soledad" fue el término que en 2017 usó Vivek Murthy, entonces el principal portavoz en materia de salud de Estados Unidos, para describir la situación.

En un informe de 2023, advirtió que "el impacto en la mortalidad de estar socialmente desconectado es similar al causado por fumar hasta 15 cigarrillos al día, y mayor incluso que el asociado con la obesidad y la inactividad física".

Además, citó riesgos aumentados de enfermedades cardiovasculares, demencia y depresión.

Las causas, según varios estudios, incluyen la desaparición gradual de las instituciones tradicionales de socialización, las plataformas digitales adictivas y, más recientemente, la pandemia y el trabajo remoto.

Acercarse a desconocidos

Cuando Isabella Epstein se mudó a Nueva York en 2021 para trabajar en un banco de inversión, "intentó de todo" para formar lazos.

Recién salida de una pequeña universidad en la zona rural de Vermont y acostumbrada a comunidades muy unidas, experimentó con aplicaciones y se asoció a clubes.

No funcionaba.

"Fue un período emocionalmente complejo para mí", rememoró Epstein.

"Terminé acercándome a desconocidos en la calle, en cafeterías. Le decía a una mujer, 'me encanta tu pinta', o paraba a alguien y le preguntaba: '¿Qué estás leyendo?' La gente era muy receptiva positivamente".

Con el tiempo, la joven acumuló cientos de contactos.

Empezó a organizar eventos improvisados, invitaba a algunos a "happy hours", a otros a partidos de pickleball, y poco a poco creó su propio círculo de amigos.

Apasionada por resolver este problema generalizado, renunció a su trabajo y lanzó Kndrd, una aplicación dirigida a mujeres menores de 40 años en Nueva York, que permite a sus aproximadamente 10,000 usuarias sugerir actividades y encontrar quien quiera participar.

Otros servicios similares a 222 y Kndrd han surgido en los últimos años, como Timeleft, Plots y Realroots.

"El lado positivo de estas aplicaciones es que su modelo de negocio no depende del tiempo que se pasa conectado", señaló Felix-Olivier Ngangue, un inversionista de Convivialite Ventures.

"Les conviene que las personas se reúnan en la vida real", apuntó.