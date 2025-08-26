SharkNinja, en la lista Time100 de las empresas más influyentes del mundo en 2025

Como una de las empresas más influyentes del mundo, según la quinta edición del listado TIME100 Most Influential Companies 2025,ha sido reconocida SharkNinja, compañía global de diseño de productos y tecnología.

Para conformar la lista, la revista TIME solicitó nominaciones en múltiples sectores y encuestó a su red internacional de colaboradores, corresponsales y expertos externos. Posteriormente, sus editores evaluaron a cada compañía según factores clave como impacto, innovación, ambición y éxito.

El resultado es un grupo diverso de 105 empresas que están trazando un camino esencial hacia el futuro y realizando contribuciones culturales y tecnológicas duraderas.

“Ser incluidos en la lista Time100 es un honor extraordinario y un reconocimiento poderoso a la mentalidad que impulsa la forma en que pensamos, creamos y lideramos en SharkNinja”, afirmó Mark Barrocas, CEO de la marca.

“Somos solucionadores incansables de problemas, movidos por la curiosidad y un profundo compromiso con mejorar la vida de los consumidores mediante una innovación disruptiva. Lo que hacemos no solo se utiliza: se celebra. Estamos redefiniendo lo que los consumidores esperan de sus productos cotidianos”, agregó.

Una fuerza global con impacto tangible en el país

Este reconocimiento global llega en un momento clave para SharkNinja en República Dominicana, donde la marca se ha consolidado como un referente de confianza en miles de hogares.

A través de soluciones intuitivas, potentes y accesibles, ha transformado la forma en que las familias dominicanas cocinan, limpian, se cuidan y disfrutan su día a día.

Desde aspiradoras inteligentes que hacen la limpieza más eficiente hasta freidoras de aire y procesadores de alimentos que promueven una cocina más saludable y creativa, SharkNinja ha elevado el estándar de lo que un electrodoméstico puede ofrecer.

La transformación también ha llegado a la belleza en el hogar: con la línea Shark Beauty, la marca ha revolucionado la rutina de cuidado capilar con tecnología de alto rendimiento, facilitando el estilizado diario sin comprometer la salud del cabello.

“Hemos visto cómo los hogares dominicanos adoptan nuestros productos con entusiasmo, no solo por su tecnología, sino por la forma en que facilitan la vida diaria. Con Ninja Kitchen, por ejemplo, estamos revolucionando la cocina: platos deliciosos y saludables, con el mínimo esfuerzo, en menos tiempo y con mejores resultados. Y con Shark Beauty, también estamos cambiando la manera en que las personas se cuidan, se expresan y disfrutan de verse bien”, comentó Stefany Vollert, representante de SharkNinja en el país.

La inclusión de esta empresa en el TIME100 refleja su evolución como una potencia global en innovación aplicada al estilo de vida. Con miles de reseñas, cinco estrellas, presencia en más de 35 países, más de 5,200 patentes y un equipo de más de 3,600 colaboradores, la marca está redefiniendo cómo las personas cocinan, limpian, se cuidan y organizan su hogar.

En su edición 2025, el listado TIME100 incluye organizaciones de sectores tan diversos como tecnología, salud, sostenibilidad, entretenimiento, retail y consumo masivo.