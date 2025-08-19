Gobierno Dominicano continúa buscando la "madurez digital" de sus instituciones

El Gobierno Dominicano pactó un acuerdo con ManageEngine, una empresa especializada en gestión de TI y ciberseguridad, en búsqueda de lograr la "madurez digital" de las entidades gubernamentales.

Wilson Calderón, gerente técnico en America Latina de ManageEngine, explicó que la empresa firmó un memorandum con la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogtic) con el fin de buscar caminos para que las empresas del gobierno maduren digitalmente sin la necesidad de tanto esfuerzo económico y tiempo.

“Con este acuerdo lo que vamos a hacer es generar espacios, donde todos los CEO de esas empresas van a conocer cómo resolver sus necesidades de una manera más simple, sin perder el oriente de los objetivos de su negocio, sin perder lo que les interesa, que es mantener la buena experiencia de los empleados y también de los usuarios finales, que al final serían los ciudadanos, que son a quien atienden las entidades gubernamentales”, dijo Calderón.

Estas declaraciones fueron brindadas en el marco de la celebración por el décimo aniversario de ManageEngine en Latinoamérica, desde Colombia, donde la empresa tiene su sede ubicada en el municipio de Chía.

Rajesh Ganesan, CEO de ManageEngine, habla durante una conferencia de prensa en Bogotá, Colombia.Listín Diario

Calderón sostuvo que la empresa estará realizando eventos vía web o presenciales en República Dominicana, para que con ayuda de la Ogtic, lograr generar mayor madurez digital en las empresas dominicanas.

El gerente especificó que tras el establecimiento de la empresa en Latinoamérica, se ha fortalecido la relación con sus socios en el país, al asegurar que ManageEngine cuenta con clientes de telecomunicaciones, del gobierno, del sector industrial y en el sector bancario.

“Hemos colaborado en temas de ciberseguridad en las diferentes empresas, en temas de digital workplace que es super importante, que fue lo que ayudó a las empresas República Dominicana a irse a trabajar remotamente; ya que garantizábamos que los los empleados pudieran llevarse su laptop o su equipo de cómputo a la casa, sin preocuparse porque esto fue el objeto de un posible ataque”, apuntó.

Asimismo, destacó que ManageEngine vio en la República Dominicana empresas con ganas de evolucionar en tecnología, empresas con ganas de proteger sus datos, con necesidad de automatización y con necesidad de transformación digital.

10 años de Manage Engine

Manage Engine es una división de Zoho Corp, la cual es originaria de la India con sede principal en Chennai. Sin embargo, actualmente tiene presencia a nivel global en países como Estados Unidos, Países Bajos, Japón, Colombia, Brasil, China, México, entre otros.

Durante la celebración de su décimo aniversario en la ciudad de Bogotá, sus colaboradores explicaron que una particularidad de la empresa es que sus sedes están ubicadas en las afueras de las grandes ciudades; esto con el objetivo de ayudar al talento regional a trabajar de manera local y evitar desplazamientos a la ciudad.

En una conferencia de prensa previo a la celebración, Rajesh Ganesan, CEO de ManageEngine y líder global en soluciones de gestión tecnológica, destacó los logros obtenidos durante esta década, y sus objetivos en los próximos cinco años.

Entre estos resaltó la apertura de oficinas en Colombia, México y Brasil con equipos locales; el lanzamiento de soporte y productos de idiomas locales, la reubicación de líderes indios en la región aportando la experiencia y cultura de Zoho Corp, y el centro de investigación en México.

Ganesan dijo que la agenda de ManageEngine en los próximos cinco años incluye: Profundizar la presencia en el mercado, fortalecer los equipos en Brasil, México, Colombia y Chile; establecer un campus en Colombia, lo que iría con la política global de la empresa de construir sus propios campus; fortalecer las asociaciones entre el gobierno y el sector público; ampliar las iniciativas de educación y habilidades, ofreciendo más talleres, asociaciones universitarias, pasantías y asociaciones con ONG.

“Latinoamerica ha sido estratégica para el crecimiento de la compañía. Son muchas las organizaciones que buscan soluciones de software de primer nivel para la gestión de su tecnología y han encontrado en nuestra compañía el soporte que necesitaban, con productos de vanguardia”, explicó Promoth Kumar, director de Ingresos de ManageEngine.

En la actividad también estuvieron presentes otros administrativos de la compañía, como Rajesh Ganesan, CEO de ManageEngine; Subin George, director regional de Negocios en Latam e Iberia, y Nirmal Kumar Manoharan, vicepresidente regional.