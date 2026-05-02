Los casos de cólera en el mundo descendieron en marzo un 56% con respecto al mismo mes de 2025

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicados dos informes de situación sobre la incidencia de cólera y mpox, destacando en el primero de ellos que la presencia de esta enfermedad en el mundo descendió un 17 por ciento en marzo en relación al mes anterior y un 56 por ciento con respecto al mismo mes de 2025.

Ahondando en la fotografía obtenida sobre la situación del cólera a fecha de 29 de marzo, ya que existe un decalaje de un mes entre la actualización de los datos y su publicación, este organismo internacional ha indicado que, durante el tercer mes de 2026, se notificaron 16.198 nuevos casos de esta patología y diarrea acuosa aguda (AWD, por sus siglas en inglés) en 16 países de tres de sus regiones.

"La región de África registró el mayor número de casos, seguida por la región del Mediterráneo oriental y la región de Asia sudoriental", ha continuado, tras lo que ha concretado que, "en este periodo, también hubo 225 muertes relacionadas con el cólera a nivel mundial, lo que representa una disminución del 10 por ciento con respecto al mes anterior".

La OMS, que ha confirmado que no se informó de ningún caso en las regiones de las Américas, de Europea y del Pacífico occidental, ha señalado que el descenso de fallecimientos fue del 66 por ciento con respecto a marzo de 2025. Así, se registraron 36.491 casos y 662 muertes en 26 países en ese momento del año pasado.

En cuanto a los primeros tres meses de 2026, ha explicado que se registraron un total de 58.740 casos de cólera y AWD, por 732 muertes en 22 países de cuatro regiones de la OMS, de las que la de África fue la que contabilizó las cifras más altas, seguida por la del Mediterráneo oriental, la de las Américas y la de Asia sudoriental.

Tras insistir en que, durante ese tiempo, no se informó de ningún caso en la región de Europa ni en la del Pacífico occidental, ha asegurado que, "en los últimos años, los conflictos, los desplazamientos masivos, los desastres relacionados con peligros naturales y los fenómenos climáticos han contribuido a crear condiciones que pueden facilitar la transmisión del cólera, sobre todo en las zonas rurales y en las zonas afectadas por inundaciones".

CONTINÚA LA TRANSMISIÓN DE MPOX

Por otra parte, ha subrayado que la transmisión de mpox "continúa principalmente dentro de las redes sexuales, afectando a hombres y mujeres, seguida a menudo por la transmisión en el hogar". "En algunas áreas, afecta a todos los grupos de edad", ha señalado, para añadir que todos los clados del virus siguen circulando, por lo que "la contención rápida de los brotes de mpox es esencial para prevenir la transmisión comunitaria en cualquier entorno".

El informe de la OMS al respecto de este virus, cuya actualización en este caso sí alcanza hasta el 31 de marzo, expone que en este mes de 2026, un total de 48 países de todas sus regiones informaron en relación con 1.235 casos confirmados -incluidas cinco muertes-, de los que el 70,4 por ciento se notificaron en la región de África.

Con ello, ha subrayado que el recuento mensual de casos confirmados se mantiene relativamente estable desde diciembre de 2025, el cual obedece a que sus regiones de las Américas, África, Europa y Asia sudoriental informaron de una disminución de los mismos en comparación con febrero, pero las del Mediterráneo oriental y el Pacífico occidental anunciaron un aumento de estos.