Cómo lidiar con los “titiriteros emocionales”

Estas personas, auténticos “titiriteros de las mentes y los corazones”, utilizan sus estratagemas emocionales en todos los ámbitos de nuestra vida. Nos tienden trampas en las cuales podemos caer y quedar atrapados, cuando a nuestras necesidades básicas de seguridad y afecto, no están debidamente satisfechas.

Uno de los rasgos característicos de estos “titiriteros emocionales”, es el ‘maquiavelismo’, término que hace referencia a una actitud muy particular ante las relaciones interpersonales, explica la psicóloga Claudia Nicolasa, especializada en relaciones de pareja, personalidad, autoestima, desarrollo personal y empresa (https://claudianicolasa.com).

“Para los perfiles maquiavélicos, las personas son un instrumento, un medio para un fin, cuyo valor se mide en función de cuánto los acerquen a su objetivo. Al considerar a las personas como objetos, al cosificarlas, se creen con derecho a manipularlas para que actúen según sus expectativas”, señala Nicolasa, autora del libro ‘Es manipulación y no lo sabes’.

Los hilos invisibles de los manipuladores.

Algunos “titiriteros” (personas que manejan a otras personas como si fueran títeres utilizando “hilos” psicológicos y emocionales), a los que Nicolasa llama ‘manipuladores oscuros’, “actúan de forma consciente y premeditada; tienen claros cuáles son sus intereses, cómo utilizar a otros para alcanzarlos y no dudan ni sienten remordimiento al emplear sus tácticas, a pesar del daño que eso provoque”, según explica.

Otros, los ‘manipuladores grises’ “no saben que manipulan, ni por qué lo hacen ni tampoco cómo lo hacen. Actúan de forma impulsiva e irracional para tratar de dar una solución patológica a sus heridas, carencias y miedos. Al no ser conscientes de sus vulnerabilidades y gestionarlas de forma tóxica, con frecuencia terminan envenenando a quien tienen alrededor”, puntualiza.

El ámbito laboral es uno de los escenarios más habituales donde se produce la manipulación psicoemocional. Foto: Charlesdeluvio-Unsplash.EFE

Por su parte, “los ‘manipuladores blancos’ utilizan la persuasión. Tienen habilidades para detectar las palancas de acción de las personas y las presionan para guiarlas hacia el beneficio mutuo. Conocen bien cómo funcionan las trampas mentales, pero, en lugar de utilizarlas para generar oscuridad, buscan aportar luz al mundo”, señala Nicolasa en una entrevista con EFE.

Por ejemplo, un manipulador ‘gris’ es “el eterno mártir, que siempre insiste en ayudar, atender o asistir a los demás aunque no lo necesiten, en apariencia por altruismo y con desinterés, pero que más delante reclama que lo ayuden, utilizando frases como: “con todo lo que he hecho por ti, así me lo pagas”, “Si no fuera por mí, no sé dónde estarías, y no pareces valorarlo”, “Siempre doy todo a los demás y luego la gente es una egoísta”.

Esta psicóloga explica, mediante ejemplos basados en situaciones de la vida real pero utilizando nombres ficticios para sus protagonistas, como se desarrollan algunas trampas emocionales habituales que tienden los manipuladores ‘oscuros’ y ‘grises’ y ofrece herramientas prácticas para derribar sus manipulaciones, protegiendo nuestra salud mental y avanzando hacia nuestro crecimiento personal.

‘Banco de niebla’, una de las mejores autodefensas.

Nicolasa utiliza como ejemplo el caso de Sonia, “una joven que trabaja en una agencia creativa, especializada en crear ideas innovadoras y soluciones originales para ayudar a otras empresas a dar a conocer sus marcas, productos o servicios”.

“Durante los últimos meses, Sonia ha empezado a destacar por su trabajo, algo que resulta natural en un entorno profesional, pero que en este caso ha activado las inseguridades de Raúl, uno de sus compañeros”, según relata.

“Raúl nunca confronta a Sonia abiertamente. Prefiere utilizar el ‘veneno lento’ de los comentarios pasivo-agresivos (castigarla con el silencio, utilizar frases como “déjalo así” para cortar la comunicación o recurrir al sarcasmo diciéndole, por ejemplo, "no todo el mundo es tan inteligente como tú")”.

También utiliza comentarios indirectos que buscan humillarla en público, del estilo "¡Qué original eres! Nunca había visto a nadie hacer eso de esa manera", "¡Vaya, qué impresionante! No pensé que fueras capaz de lograr algo así" o “Qué bien que te hayas esforzado tanto, aunque el resultado no sea el esperado".

Raúl sabe que dirigiéndole a Sonia una frase bien medida y calculada puede hacer tambalear psicológica y emocionalmente a su compañera de trabajo”, prosigue Nicolasa.

“Esto no es algo casual. Durante mucho tiempo, Sonia respondía a las frases de Raúl defendiéndose. Justificaba su horario, explicaba sus decisiones, se esforzaba por dejar claro que no tenía privilegios. Pero esas respuestas no calmaban en nada a su compañero de trabajo”, señala esta psicóloga.

“Al contrario: Raúl usaba cada reacción de Sonia como combustible para sus maniobras de manipulación. Y ella, sin darse cuenta, acababa alterada, descentrada, saliéndose del foco e incluso perdiendo el hilo en plena reunión de trabajo, que era justamente lo que él buscaba”, destaca.

La técnica del banco de niebla es una de las mejores formas de autodefensa psicológica que existen. Foto: Fabrikasimf-Freepik.EFE

“Todo esto siguió sucediendo, hasta que Sonia decidió cambiar de estrategia. Dejó de dar explicaciones y empezó a aplicar ‘el banco de niebla’, una técnica que aprendió en la consulta psicológica, y que puede parecer blanda pero que es puro acero emocional”, enfatiza.

En la actualidad, antes de una presentación importante en el trabajo, Raúl vuelve a intentar sus maniobras para desacreditar a Sonia. Por ejemplo, con tono aparentemente informal, dice en voz alta: “Qué suerte tienes, Sonia. Yo también haría cosas tan brillantes si tuviera siempre tanto tiempo libre como tú.”

“Pero ahora Sonia no cae en la provocación o trampa de su compañero. Ni se defiende, ni se justifica. Sonríe levemente y responde con tono neutral: “Puede ser. Cada uno encuentra su ritmo, ¿no?”. Frase vaga, amable, y estratégicamente vacía. Y vuelve a sus papeles. Raúl esperaba una reacción de Sonia, pero no la ha conseguido”, explica Nicolasa.

“Minutos después, Raúl efectúa otro intento de desestabilización, diciéndole: “Ahora, como eres la favorita, seguro que te aprueban cualquier cosa.” Sonia se mantiene imperturbable y dice con gallardía: “No estaría nada mal”.

“Estas frases —que parecen aceptar el comentario pero no aportan nada real— desarman a quien busca confrontación sin que uno se desgaste emocionalmente. No hay enfrentamiento, no hay drama. Solo hay niebla. Lo suficiente como para que el manipulador se pierda en su propio juego”, enfatiza Nicolasa.

“Este tipo de manipuladores dependen de las reacciones que provocan en otras personas. Si no las encuentran, es decir si los demás no reaccionan su estrategia se diluye”, explica.

Al liberarnos de los manipuladores protegemos nuestra salud mental y avanzamos hacia nuestro crecimiento personal. Foto: Cookie Studio-Freepik.EFE

Nicolasa señala que “Sonia ha aprendido que no necesita demostrar su valor ni corregir cada acusación velada contra ella. Solo necesita mantenerse en su centro. Y, curiosamente, ahora que ya no se altera, su trabajo brilla aún más. Porque lo que antes le robaba energía (reaccionar a las frases manipuladoras de Raúl), ahora ni la roza”.

“El ‘banco de niebla’ no es pasividad, es poder encubierto. Es tener tan claro tu propio valor y que no necesitas defenderlo cada vez que alguien lo pone en duda. Y eso, en cualquier entorno hostil, es una de las mejores formas de autodefensa que existen”, concluye Claudia Nicolasa.