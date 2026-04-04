Tener relaciones sexuales en playa, río y piscina aumenta el riesgo de contraer ETS, según experta

Salir con tu pareja a playas, ríos y piscinas son unos de los planes más comunes durante el asueto de Semana Santa, pero una experta en ginecología recomienda evitar las relaciones sexuales en estos espacios debido al riesgo, en el caso de la mujer, de contraer infecciones vaginales por hongos y bacterias.

La ginecóloga obstetra Elida Fontana, indicó que en el acto sexual la mujer puede tener menor lubricación por lo que el riesgo de irritabilidad vaginal es mayor. Además de que aumenta la probabilidad de Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS); en caso de usar preservativo este método pierde eficiencia.

Fuera de ese escenario, en el caso individual de las mujeres Fontana añade que generalmente bañarse en lugares acuáticos no debería alterar la salud íntima de la mujer, pero existen factores que podrían provocar vaginitis, vaginosis bacteriana e irritación genital.

Distintas personas sentadas en la playa de Boca Chica.José Alberto Maldonado/LD

En playas o ríos con agua contaminada podría provocar vaginitis por hongos, siendo la más frecuente la cándida albicans, en el caso de vaginosis bacteriana es más común por gardnerella vaginalis e irritación en toda el área genital.

La doctora también aclara que las piscinas contaminadas o cargadas de desinfectantes puede altera la microbiota vulvar y con ello el pH vaginal provocando irritación e infecciones vuelvo vaginales por la abundancia del cloro u otros desinfectantes.

¿Las mujeres se pueden bañar con el periodo menstrual?

“Existen muchos mitos relacionados con bañarse con la menstruación en estos lugares; que se sangra más si te bañas en playa o piscina. La realidad es que el sangrado reduce considerablemente mientras estás en el agua y se reanuda inmediatamente sales…”, afirmó la doctora.

“Puedes tener más dolor en el agua. La verdad es que, no es cierto, en muchas pacientes se experimenta mejoría del dolor, pero si es en una piscina con detergente, el dolor puede aumentar considerablemente”, indicó.

Otros de los mitos es no poder usar tampón, Fontana recomienda usar el tampón y retirarlo inmediatamente salga del agua.

Recomendaciones

Fontana recomienda evitar balnearios contaminados y saturados de personas. Limitar los trajes de baño al momento de su uso y evitar material sintético.

Después de un día de playa, río o piscina, indica que los bañadores deben retirarse inmediatamente después de su uso, darse un baño completo, secar bien la parte íntima, cambiar por ropa seca, limpia y con textura natural. Añade que la humedad persistente y el calor son ambientes propicios para el desarrollo de hongos.

Usar protectores tipo tampón, y retirarlos inmediatamente salga del agua.

Si luego del baño presenta irritación y síntomas relacionados a infecciones vaginales, Fonta exhorta a no automedicarse y acudir lo antes posible a un especialista.