Desodorantes femeninos: ¿Aliados o enemigos de la zona íntima?

Con el auge de potes para múltiples funciones en el cuidado e higiene femenina, uno de ellos es el desodorante íntimo, uno que ha tomado espacio en las góndolas de supermercados y en los baños y carteras de las mujeres, aunque no precisamente en los consultorios ginecológicos.

Ya que, aunque su uso no es estrictamente prohibido, tampoco es estrictamente necesario. Puesto que el uso frecuente y prolongado puede afectar el mecanismo natural de limpieza y equilibrio de la vagina, según explicó la ginecóloga Caridad Félix Acosta, al ser consultada por el tema.

“El uso de los desodorantes íntimos no es estrictamente necesario desde el punto de vista ginecológico y médico porque la vagina es un órgano que tiene un mecanismo natural de limpieza y de equilibrio, gracias a la microbiota vaginal, especialmente la parte de los lactobacilos, que estos son los que se encargan de mantener el pH ácido, que es el pH protector”, expresó.

La también experta en estética íntima señaló que el recurrente uso de este producto químico puede alterar el equilibrio natural de la zona íntima y, aunque algunas pacientes puedan tener olor agradable al aplicarlo, realmente están enmascarando un cuadro infeccioso.

En otros casos, pacientes que no presenten infecciones, pueden enfrentar otras condiciones en la vagina, como es resequedad o alergias.

“Otras pacientes, aunque no tengan infección podrían enfrentar lo que es resequedad, también alergias, también pueden presentar irritación o aumentar el riesgo de infecciones, porque se altera la microbiota”, dijo Félix.

La ginecóloga manifestó que no es bueno utilizar este tipo de productos para cubrir olores vaginales, sino acudir a evaluación, ya que puede ser un signo de desequilibrio vaginal.

Ginecóloga Caridad Félix Acosta.Fuente externa

“Lo ideal es una higiene íntima sencilla, lavar solamente de forma externa, nunca interna, con agua y si se desea, utilizar un jabón, preferiblemente con un PH adecuado”, exhortó.

Asimismo, recomienda utilizar ropa íntima de telas de algodón y usar prendas frescas.

“Los desodorantes íntimos no son recomendados y usarlo tanto puede ser más perjudicial que beneficioso”, sentenció.