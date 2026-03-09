¿Sabías que poner a prueba tu cerebro ayuda a mantenerlo sano? Aquí te explicamos cómo hacerlo

“Ejercita tu cerebro”, aconsejan los expertos a quienes desean prevenir la demencia. ¿Pero cómo? Ejercitar el cerebro podría ser una mejor descripción.

Haz un crucigrama al día y podrías volverte bueno con los crucigramas. Sin embargo, las investigaciones demuestran cada vez más que diversos hábitos y aficiones son como un ejercicio cognitivo, que desarrolla conocimientos y habilidades que pueden fortalecer partes del cerebro a medida que envejecemos.

Un estudio reciente vinculó un menor riesgo de enfermedad de Alzheimer y de deterioro cognitivo con el aprendizaje permanente, es decir, experiencias intelectualmente estimulantes (leer y escribir, aprender otro idioma, jugar al ajedrez, resolver rompecabezas, ir a museos) desde la infancia hasta la jubilación.

“En cierto modo, estimulan el cerebro y el pensamiento. Se utilizan diferentes sistemas cognitivos”, explicó la neuropsicóloga Andrea Zammit, del Centro Médico de la Universidad Rush de Chicago, quien dirigió el estudio.

Si no practicaste lo que Zammit denomina actividades cognitivamente enriquecedoras en una etapa temprana de tu vida, aún estás a tiempo de empezar. La mediana edad ofrece una oportunidad importante para proteger la salud cerebral, y los científicos están examinando diversas maneras de mantener la agudeza mental, desde aprender música hasta observar aves y practicar juegos de entrenamiento cerebral.

“No se trata solo de una actividad. Se trata más bien de encontrar actividades significativas que te apasionen”, dijo Zammit, y dedicarte a ellas en lugar de probarlas poco a poco.

La salud física también es fundamental para la salud cerebral. Por eso, los expertos también recomiendan el ejercicio intenso, así como controlar la presión arterial, dormir bien e incluso vacunarse más adelante.

No existe una fórmula mágica para prevenir la demencia ni el deterioro cognitivo propio del envejecimiento, advirtió el Dr. Ronald Petersen, especialista en Alzheimer de la Clínica Mayo. Sin embargo, los cambios en el estilo de vida ofrecen la oportunidad de "ralentizar el proceso de deterioro", afirmó.

Desarrollar una reserva cognitiva puede proteger el cerebro del envejecimiento

El estudio de Zammit sobre aprendizaje permanente incluyó a casi 2000 adultos mayores, de entre 53 y 100 años, que al principio no presentaban demencia y fueron monitoreados durante ocho años. Los investigadores les preguntaron sobre actividades educativas y otras actividades cognitivamente estimulantes en su juventud, mediana edad y vejez, y les realizaron una serie de pruebas neurológicas.

Algunos finalmente fueron diagnosticados con Alzheimer, pero esta se manifestó cinco años después en aquellos con mayor nivel de aprendizaje permanente, en comparación con aquellos con menor, según informó el equipo de Zammit en la revista Neurology. Además, mantenerse más activo mentalmente en la mediana edad y más allá se relacionó con un ritmo más lento de deterioro cognitivo.

Más interesantes, dijo Zammit, fueron los resultados de las autopsias de 948 participantes que murieron durante el estudio: incluso cuando sus cerebros albergaban características del Alzheimer, las personas más "enriquecidas" cognitivamente tenían mejor memoria y habilidades de pensamiento y un declive más lento antes de su muerte.

Eso es lo que los científicos llaman reserva cognitiva. Significa que el aprendizaje fortalece las conexiones neuronales en diversas regiones, lo que ayuda al cerebro a ser más resiliente y capaz de superar los daños causados por el envejecimiento o las enfermedades, al menos durante un tiempo.

Más pistas de que ejercitar el cerebro es importante

El estudio de Rush no puede demostrar causalidad; muestra una asociación entre la estimulación cognitiva y el riesgo de demencia. Otros estudios ofrecen pistas similares, como los que vinculan la salud cerebral con tocar un instrumento musical.

Otro estudio sugirió que el "entrenamiento de velocidad" cerebral —utilizando un programa en línea que requiere detectar imágenes mientras una pantalla parpadea, lo que aumenta las distracciones— también podría ser útil. Un estudio financiado por los Institutos Nacionales de la Salud examina si los ejercicios computarizados a largo plazo que buscan mejorar la atención y el tiempo de reacción son beneficiosos.

Esa velocidad de procesamiento cerebral afecta nuestra capacidad para realizar múltiples tareas o conducir, afirmó Jessica Langbaum, del Instituto Banner de Alzheimer, quien no participa en la investigación sobre entrenamiento cerebral. Por ahora, recomienda elegir actividades que nos ayuden a pensar con rapidez, como unirse a un club de lectura para combinar la lectura en solitario con la conversación y la conexión social.

Aquí hay otros pasos para reducir el riesgo de demencia

Muchos problemas de salud crónicos que aparecen en la mediana edad pueden aumentar el riesgo de padecer Alzheimer u otras formas de demencia en etapas posteriores de la vida. Por ejemplo, la hipertensión arterial daña los vasos sanguíneos, lo cual es perjudicial para el corazón y reduce el flujo sanguíneo al cerebro. La diabetes mal controlada puede provocar una inflamación cerebral perjudicial.

Esto significa que las recomendaciones clave para la salud del corazón (hacer ejercicio regularmente, comer muchas frutas y verduras, evitar la obesidad y controlar la diabetes, la presión arterial alta y el colesterol alto) también son buenas para la salud del cerebro.

Un paso extra: Vacúnese contra el herpes zóster. No solo previene esa erupción increíblemente dolorosa, sino que cada vez más investigaciones demuestran que las personas vacunadas tienen un menor riesgo de desarrollar demencia.