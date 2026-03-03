¿Cómo abordar noticias angustiosas y encontrar mecanismos de afrontamiento? Esto dicen los expertos

Mientras la gente se despertaba con los titulares durante el fin de semana sobre los letales ataques estadounidenses e israelíes contra Irán y la posibilidad de un conflicto que se extendiera, las alertas, las redes sociales y las conversaciones en la mesa del comedor estaban consumidas por las noticias.

Si bien los expertos médicos dicen que es normal que las personas experimenten estrés y ansiedad (o la sensación de que el mundo cayó en el caos de la noche a la mañana), es importante encontrar mecanismos de afrontamiento y formas de recibir las noticias de manera responsable para proteger la salud mental.

“Miedo, tristeza, confusión... son reacciones muy normales ante circunstancias muy extremas”, declaró Michael S. Ziffra, profesor y psiquiatra de la Facultad de Medicina Feinberg de Northwestern, a The Associated Press. “La gente no debería sentirse culpable ni sentir que está mal sentir ansiedad. Es una respuesta humana muy normal. La clave está en saber cómo gestionarla”.

Sentimientos normales

Desde 2020, un año marcado por la mortal pandemia de COVID-19, disturbios sociales y políticos y desastres relacionados con el clima, Ziffra dijo que ha visto "absolutamente, sin lugar a dudas" un aumento en los pacientes que mencionan una mayor ansiedad provocada por las noticias actuales.

Algunos pacientes se desahogan, algunos hablan de navegar obsesivamente por las redes sociales y otros comentan sentirse impotentes y frustrados.

Pero los psiquiatras afirman que esos sentimientos son absolutamente normales y previsibles. De hecho, a veces pueden tener consecuencias positivas, como participar en actividades de defensa de derechos, unirse a una organización social o política o simplemente contactar con legisladores.

Puede que otros quieran saber más sobre lo que está sucediendo. Pero, como con casi todo en la vida, la moderación es importante.

“El problema es que mucha gente simplemente se deja llevar por la emoción. Le dan vueltas, se obsesionan y se dejan llevar por ella”, dijo Ziffra.

Consumir noticias angustiosas

En el mundo actual, las personas están a un clic de enterarse de prácticamente todo lo que desean, a veces incluso menos, con un algoritmo predeterminado en redes sociales que les envía publicaciones o alertas a sus teléfonos e interrumpe su día. Las personas tienen acceso a noticias las 24 horas, los 7 días de la semana, y las cámaras de los teléfonos pueden capturar y difundir videos e imágenes de desastres en segundos.

Durante años, Dana Rose Garfin, psicóloga y profesora de la Universidad de California en Los Ángeles, ha estudiado los traumas colectivos en cascada e investigado cómo la cobertura continua de la COVID-19 en los medios de comunicación aumentó la ansiedad. Garfin afirmó que la realidad es que la gente ya no consume las noticias como antes. En lugar de leer el periódico o ver las noticias de la noche una vez al día, la gente está mucho más expuesta a la actualidad.

Y cuando la gente se entera de desastres o noticias de última hora, se angustia.

“Ante cualquier tipo de crisis, la gente recurre a los medios de comunicación para informarse. Y esa es una reacción muy lógica, racional y útil”, dijo Garfin.

“Pero lo que hemos observado en nuestra investigación es que existe una especie de efecto recíproco. Ocurre un evento, la gente se entera, recurre a los medios de comunicación para obtener más información y se angustia mucho”, dijo Garfin, añadiendo que lo que ocurre a continuación es un ciclo del que a la gente le cuesta salir. “De alguna manera, activa estos procesos donde, a la vez, se angustian más y quieren saber más sobre este evento porque están angustiados”.

Consumo responsable de medios de comunicación

Si bien los expertos afirman comprender la necesidad de las personas de seguir buscando noticias, existe una manera de hacerlo responsablemente sin sentirse abrumado ni emocionalmente agotado. Su principal sugerencia fue eliminar o reducir el uso de las redes sociales y el "doomscrolling" obsesivo.

“No me sumerjo en las redes sociales, y es una decisión muy consciente de mi parte para proteger mi salud mental y física”, afirmó Roxane Cohen Silver, psicóloga de la Universidad de California, Irvine, coautora del estudio con Garfin. Cohen expresó su preocupación por las imágenes y los vídeos explícitos que circulan rápidamente en las redes sociales y que pueden causar angustia y ansiedad a largo plazo si se ven repetidamente.

“Creo que uno puede mantenerse informado sin sumergirse en imágenes gráficas”, dijo.

Garfin sugirió encontrar maneras más "agradables" de consumir noticias, como un artículo informativo, escuchar un podcast o ver un segmento de noticias. "Eso es diferente a dejar que el algoritmo te absorba eternamente sin pensar".

Los expertos también instaron a las personas a configurar temporizadores al navegar en sus teléfonos. Tanto los dispositivos iPhone como Android cuentan con controles para ayudar a regular el tiempo de pantalla.

Ziffra sugirió elegir fuentes de noticias neutrales. "Intenta evitar noticias muy partidistas y con contenido provocador, porque eso probablemente exacerbará tu ansiedad y te hará sentir ansioso, enojado y asustado".

Identificación de mecanismos de afrontamiento

Incluso si una noticia preocupante ocurre a miles de kilómetros de distancia, e incluso si no afecta directamente a quien la lee, puede causar estrés y ansiedad intensos. Por ello, los expertos médicos instan a las personas a buscar otras maneras de afrontar la situación.

“Las personas tienen mucho conocimiento inherente de lo que les ayuda... y de las cosas que les reconfortan, lo cual es diferente para cada persona”, dijo Garfin.

Los psiquiatras dicen que es importante redirigir la atención de otras maneras, ya sean ejercicios de respiración, salir a caminar, practicar algún pasatiempo , reunirse con amigos, hablar con un terapeuta, actividades creativas y cuidado personal.

“Cosas que te harán olvidar todas las obsesiones y preocupaciones y te permitirán pensar en algo más positivo”, dijo Ziffra.