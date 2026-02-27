Abinader celebra una disminución en los embarazos adolescentes

En su sexta rendición de cuentas ante las cámaras legislativas, el presidente Luis Abinader aseguró que en el sector salud, durante el 2025, no se reportó “ni una muerte por dengue”.

“Oigan bien, cero muertes por dengue en todo el año y solo 320 casos reportados como incidencia”, aseguró el mandatario.

Asimismo, resaltó que hubo una “gran reducción” del embarazo en adolescentes. Señaló que las cifras pasaron de 27,476 casos en 2021 a 11,961 en el 2025.

Asegurando que hubo una disminución del 56.5%. “Hemos dejado atrás la triste realidad de ser el país latinoamericano con mayor tasa de niñas criando niños”, dijo.

hOSPITALES

El mandatario también destacó en su alocución al país este 27 de febrero, que inauguró 30 establecimientos de salud, entre ellos hospitales, centros de primer nivel y centros diagnósticos.

Indicó que estos centros fueron construidos, ampliados o rehabilitados con una inversión superior a RD$2,659 millones de pesos.

Presidente Luis Abinader durante la Rendición de Cuenta. 27 de febrero 2026.José Alberto Maldonado

Destacó que entre esos centros de salud se encuentran el hospital regional de San Francisco de Macorís, el centro clínico quirúrgico en la ciudad sanitaria y el hospital de Dajabón.

Indicó que los mismos fueron equipados por más de RD$3,778 millones en equipos como mamógrafos, tomógrafos, equipos de imágenes diagnósticas, incubadoras, monitores y tecnología de última generación, como equipos de mamografía tridimensional con tomosíntesis digital.

“Solo en 2025, 92 centros de salud fueron dotados de nuevos equipos, con una inversión adicional de RD$632 millones, fortaleciendo la capacidad diagnóstica en todo el territorio nacional”, indicó Abinader.

“Gracias a estas mejoras, hoy la Red Pública ofrece una mayor capacidad de respuesta. Y si queremos resumir el avance en la red de salud, lo correcto es basarnos en la cantidad de atenciones y servicios ofrecidos”, dijo en su alocución.

Hospitales traumatológicos

El mandatario indicó que, en el nivel especializado, su Gobierno puso en funcionamiento los hospitales traumatológicos regionales de Higüey y Azua.

Anunció que es meta de su Gobierno entregar a la población dominicana para el 2028 ocho centros de trauma, de los cuales ya existen cinco.

Resaltó que actualmente están en “construcción” los centros médicos de Yaguate, en San Cristóbal; Sosúa, en Puerto Plata, y Mao, en Valverde.

“Oigan bien, encontramos tres y terminaremos la gestión con ocho”, aseguró el presidente.

Oncológicos

Abinader informó que, con el fin de descentralizar la atención oncológica, inauguró nuevas unidades en Monte Plata, Cotuí y Santiago.

Mortalidad infantil y neonatal

Respecto a los fallecimientos de infantes, el presidente subrayó que la mortalidad infantil “cayó” un 18.9% y la neonatal un 15.3%.

“Estas cifras reflejan más controles prenatales oportunos, mejores unidades neonatales y mayor capacidad resolutiva en nuestros hospitales”, expresó.

SENASA

Asimismo, el mandatario informó que el año cerró con 5.6 millones de afiliados al régimen subsidiado del Seguro Nacional de Salud (SNS) y 1.8 millones en el contributivo.

Resaltó que solo en el régimen subsidiado se invirtieron más de RD$19,395 millones en servicios y cobertura.

“SeNaSa ha lanzado el programa 'SeNaSa InTEgrA' para brindar cobertura integral, diagnóstico oportuno y terapias especializadas a niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA), reduciendo los altos costos familiares. Inicialmente dirigido a 3,000 afiliados de 2 a 10 años, con un presupuesto de RD$200 millones, el plan comienza el 2 de marzo”, informó.

Además, indicó que desde el Programa de Medicamentos Esenciales y las Farmacias del Pueblo despacharon medicamentos e insumos por valor de RD$3,748 millones.

Aseguró que la red de 630 Farmacias del Pueblo benefició aproximadamente a 5 millones de personas.

Consultas médicas y laboratorios

Aseguró que en 2025 se ofrecieron más de siete millones setecientos mil consultas, resaltando un aumento de 619 mil consultas desde 2019.

En cuanto a análisis de laboratorio, el país superó los 18 millones en 2019 a más de 28 millones en 2025.

“Oigan bien. “Más de 10 millones de análisis realizados”, resaltó Abinader.

Imágenes médicas

Aseguró que para el 2025 se “duplicaron” las imágenes médicas realizadas por los dominicanos en centros de salud públicos. Dijo que el país pasó de realizar 2,451,716 imágenes a 4,338,827.

Cirugías

Respecto al área quirúrgica, en 2025 se realizaron más de 629 mil cirugías en comparación con el 2019, en que fueron realizadas más de 356 mil a la población.

“No es solo comparar, es mostrar la confianza que genera la red en nuestra población. Es informar a la población sobre la realidad de nuestra red de salud, no por anécdotas aisladas, no por insumos, sino por lo que realmente recibe la gente: atenciones y servicios en más cantidad y más calidad”, expresó el mandatario.

Programa de Atención Domiciliaria

Abinader aseguró que, a través del Programa de Atención Domiciliaria, se realizaron alrededor de 600 mil visitas a personas en condiciones de vulnerabilidad.

Pie diabético

Asimismo, indicó que en su Gobierno se formó la Red Nacional de Pie Diabético, de la que ha inaugurado tres de diez unidades que la conformarán.

Abinader prometió entregar las siete restantes este año 2026, distribuidas en todo el país.

Programa de Medicamentos de Alto Costo

Continuando con su alocución, aseguró que a través del Programa de Medicamentos de Alto Costo más de ocho mil pacientes reciben el tratamiento continuo, con una inversión superior a los RD$7,300 millones.

Asimismo, destacó que fueron incorporados al programa 1,980 nuevos beneficiarios, “ampliando en un 16.6% la cobertura nacional”.

Salud mental

Asimismo, explicó que en la línea especial de salud mental, que pasaron de 137 a 192 camas de hospital, que a final de este año llegarán a 500, y un aumento de 18 a 89 unidades de intervención en crisis y la habilitación de unidades de desintoxicación de drogas también para final de este año 2026.

“Hemos aumentado el catálogo nacional de medicamentos de salud mental e impulsamos la propuesta de reforma a la Ley 12-06 de Salud Mental”, aseguró.

Abinader también anunció la instalación del Instituto Nacional de Neurociencia, que combinará servicios clínicos con investigación científica.

malaria

Abinader resaltó que, por medio de la Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria, el país alcanzó la “calificación más alta de Mesoamérica y el Caribe, con un 80% del cumplimiento de los indicadores”.

Alcohol adulterado

Al tema del dengue, también sumó el “logro” de cuatro años sin un fallecimiento por alcohol adulterado ni agresiones con “ácido del diablo”.

INCART

Indicó que el Pabellón Oncopediátrico Uniendo Voluntades del Incart realizó en 2025, 2,386 consultas, 101 diagnósticos y 449 procedimientos.

“Además, implementamos jornadas de implantes cocleares que beneficiaron a 100 niños con hipoacusia severa, con una inversión de 2.2 millones de dólares”, aseguró el presidente Abinader.

Jornadas Más Salud

El mandatario indicó en su discurso que 25 mil personas fueron movilizadas en las Jornadas Más Salud en provincias como Duarte, San Juan, La Altagracia y Santo Domingo.

Estrategias y reconocimiento de salud

El presidente Luis Abinader destacó que consolidaron la estrategia HEARTS, gratuita, en el Primer Nivel de Atención, por medio de la cual supuestamente se logró el 81% del control adecuado de la presión arterial de pacientes hipertensos.

Además, fueron formados 5,392 profesionales de la salud y se le otorgó el reconocimiento internacional de “World Hypertension League Organizational Excellence Award” y los premios CureAll Americas”.

Asimismo, indicó que la República Dominicana fue distinguida también como “País Champion” en la respuesta regional frente al VIH y otras infecciones de transmisión sexual.

Recibimos del “Country CureAll Poster Winner 2025” y el CureAll Americas Poster Award 2025”, otorgados por instancias vinculadas a la OMS y al St. Jude Children’s Research Hospital.