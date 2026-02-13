La diabetes puede dañar tu retina antes de que lo notes

La retinopatía diabética es una de las complicaciones más frecuentes de la diabetes y una de las principales causas de pérdida visual en adultos en edad productiva. Esta condición compromete los vasos sanguíneos de la retina y puede avanzar sin mostrar señales tempranas, provocando daños irreversibles si no se detecta a tiempo.

La Dra. Patricia Fernández, especialista en Retina y Vítreo del Instituto Espaillat Cabral, explica que el daño ocurre cuando los niveles altos de glucosa debilitan los vasos retinianos, causando filtraciones, inflamación o la formación de vasos anormales que pueden afectar seriamente la visión.

“En sus primeras etapas, la retinopatía diabética puede no presentar síntomas. Cuando el paciente percibe visión borrosa, manchas oscuras o pérdida visual, la enfermedad suele estar avanzada. Por eso insistimos en la importancia de los chequeos oftalmológicos periódicos”, señala la especialista.

Toda persona diagnosticada con diabetes —tipo 1 o tipo 2— debe realizarse un examen oftalmológico completo al menos una vez al año, preferiblemente con dilatación pupilar. Diversos estudios clínicos demuestran que mantener un buen control de la glucosa, la presión arterial y el colesterol disminuye significativamente el riesgo de progresión de la enfermedad.

Tratamientos disponibles para preservar la visión

En sus fases iniciales, la retinopatía diabética puede manejarse con seguimiento médico y control metabólico adecuado. Cuando la condición avanza, existen opciones terapéuticas como inyecciones intraoculares, láser o cirugía vitreorretiniana, que ayudan a preservar la visión y evitar complicaciones mayores.

“El mensaje es claro: la diabetes no solo afecta los niveles de azúcar; también puede comprometer la vista. La detección temprana puede ser la diferencia entre conservar o perder la visión”, enfatiza la Dra. Fernández.