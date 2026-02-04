Cáncer de mama y cervicouterino: los más frecuentes en hospital San José en Ocoa
Asimismo, la doctora Angela Rodríguez, encargada del departamento, aseguró que cada vez más los cánceres están afectando a personas jóvenes que se ven afectadas por infecciones causadas por el papiloma humano.
El director del Hospital San José, doctor Basilio Gómez, por motivo del Día Mundial contra el Cáncer, informó que los cánceres de mama y cervicouterino son los más frecuentes en el departamento de ginecología-obstetricia.
"La principal causa de los cánceres cervicouterinos que tenemos es debido a factores como: "La promiscuidad, el inicio temprano de las niñas en las relaciones sexuales, el no uso del condón y las violaciones de niños y niñas", expresó Rodríguez.
Enfatizó la profesional de la medicina, que lleva laborando 23 años en el hospital y en el Servicio Nacional de Salud, que cada día más ve cómo la población se ve afectada precozmente porque las niñas están iniciando a temprana edad las relaciones sexuales.
Resaltó que una de cada 3 personas puede desarrollar cáncer o una lesión maligna u otras.
Finalmente, Gómez pidió hacer una cultura de prevención para que estos tipos de cánceres puedan ser detectados a tiempo y tener una solución.