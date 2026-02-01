Adiós al poliéster y hola al algodón: Lo que debes saber de la ropa interior femenina

Evitar ropas apretadas y priorizar ropa íntima de algodón es clave para una salud femenina en óptimas condiciones.

Así lo recomienda la ginecóloga Caridad Félix, quien señala que lejos de los encajes bonitos, las mujeres deben procurar a la hora de adquirir ropa interior que sea de algodón, especialmente para aquella que está en contacto directo con la zona íntima.

“Lo más recomendable sería que se utilice ropa interior de algodón, principalmente en la parte que está en contacto directo con la zona íntima, ¿Por qué algodón? Porque este tipo de tela ayuda a respirar la piel, no guarda tanta humedad, también puede prevenir lo que es la picazón, el ardor, infecciones, sobre todo los hongos”, expresó la especialista.

Una de las infecciones más conocidas es la candidiasis, causada por el hongo de la Cándida. Esta infección provoca picazón, ardor, enrojecimiento de la zona íntima y flujo blanquecino.

Aunque la doctora no descarta el uso de otras telas para la ropa interior femenina, siempre y cuando sean frescas y transpirables, para uso diario recomienda que sea de algodón.

Mientras que las no recomendadas son el poliéster o la licra, puesto son más calurosas y guardan humedad, lo que puede favorecer la ocurrencia de infecciones vaginales, mal olor e irritaciones.

“Las telas que se deben evitar, especialmente para el día a día, son las sintéticas, como el poliéster o la licra. Estas telas se deben a evitar porque tienden a dar más calor, guardan humedad y eso puede crear un ambiente que favorezca las infecciones vaginales, mal olor y también las irritaciones”, señaló Felix.

Otro no para la zona íntima, es la ropa ajustada, como pantalones apretados, ya que provoca molestias, irritación e infecciones.

“No es tan ideal usarla todo el tiempo, porque los pantalones muy apretados, la ropa interior muy ajustada no deja ventilar bien la zona, puede aumentar la sudoración, la fricción y eso puede provocar molestias e irritaciones y mucho más infecciones”, dijo.

En salud íntima femenina, la doctora puntualiza que las mujeres deben dejar de lado que sea bonita o ajustada y preocuparse más porque sea cómoda y de algodón.

“Cuando hablamos de ropa íntima hay muchas mujeres que entienden que solo se deben fijar en si es bonita, pero casi nadie se fija en cómo puede afectar la salud intima… Lo mejor es utilizar ropa interior cómoda, de algodón y dejar la ropa muy ajustada solo para ocasiones muy especiales o específicas, no como algo de todos los días”, aseveró la ginecóloga.