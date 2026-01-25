¿Tienes eyaculación retardada? La pornografía y masturbación pueden incidir

La eyaculación retardada es poco común en los hombres, sin embargo, hay personas que experimentan esta afección, la cual se caracteriza por la dificultad o demora de alcanzar el orgasmo a pesar del estímulo sexual.

El doctor Wellington Ledesma, urólogo y cirujano reconstructivo, conversó con periodistas del Listín Diario y habló de esta disfunción sexual, sus características y tratamiento para quien lo padece.

Explica que hay pacientes que toda la vida tuvieron eyaculación retardada, mientras que hay pacientes que comienzan a tener eyaculación retardada después de cierto tiempo.

“Esto es importante decirlo porque el que ha sido eyaculador retardado toda la vida, muy probablemente esté asociado a hábitos de masturbación”, afirma.

El doctor añade a esto que, si un paciente mientras aprendía y le enseñaba su cuerpo cuál era la dinámica sexual, sostenía su miembro muy fuerte y le enseñó a su cuerpo que había que tener ese tipo de presión para obtener placer; con una vagina no tendrá la misma sensación, debido a que este órgano no tiene la misma capacidad que una mano.

El doctor Wellington Ledesma, urólogo y cirujano reconstructivo.Fuente Externa

Señala que este tipo de eyaculador retrasado se debe separar de alguien que recién empieza a tener problemas para alcanzar el orgasmo. A pesar de que no es lo más frecuente, apunta que después del rango de edad de los 50 años, pacientes que tienen diabetes o que haya tenido una enfermedad infecciosa múltiple del prepucio, puede afectar la dinámica de la sensibilidad.

“Hay veces que ese prepucio en pacientes con diabetes que se dan golpes crónicamente o que tienen alguna enfermedad superficial es reiterativa, altera lo que es la dinámica de sensibilidad de ese tejido, y también puede alterar la eyaculación del paciente porque él puede conseguir la erección, pero no tiene la sensación que tenía anteriormente placentera y podría no conseguir el orgasmo secundario a eso”, explica el doctor Ledesma.

Existen varios factores que pueden influir en la eyaculación retardada, aparte de la masturbación, está el caso de la pornografía.

“La pornografía es definitivamente una de la gran problemática que nosotros estamos teniendo, los jóvenes no están teniendo sexo, están masturbándose porque el trastorno de ansiedad que está generando la interacción romántica en los jóvenes, es algo que está ahí”, señala el urólogo.

Ledesma apunta que la mayoría jóvenes, para no tener una discusión o la interacción que a veces es insatisfactoria con alguien, optan por agarrar la pantalla del celular o el monitor de la computadora y están teniendo múltiples eventos sexuales de autosatisfacción, de masturbación y van relegando consciente, pero la mayor parte de las veces inconscientemente, lo que es lo romántico, lo sensual, y desarrollo de las relaciones íntimas.

¿Cómo identificar la eyaculación retardada?

El doctor Ledesma manifiesta que la pareja sexual es el medidor para identificar esta disfunción.

“¿Está tu pareja contenta con tu duración o sientes que dura más de lo que debería durar? Tú te cansas mucho porque no es lo mismo. Si tú a los 20 años puedes tener intimidad frecuente, 10 o 15 minutos, a los 40 años no. Entonces, tal vez no es un problema para ti ahora, pero eventualmente cuando tu cuerpo no pueda tener la fortaleza para sostener un evento cardiovascular de tan intensidad, entonces vas a relegar el sexo”, expresó.

Exhorta a que antes de que llegue esa etapa, buscar ayuda, identificar si eres o no, con tu pareja y con tu sentido común, un eyaculador retardado.

En caso de identificarlo, lo que recomienda el doctor es ir a un experto en terapia sexual para entrar una terapia cognitivo-conductual, “donde hay que reeducar ese hábito que a veces es muy difícil y a veces esa persona muchas veces no tiene él la paciencia y su pareja, entonces podría él de por vida tener ese trastorno”.