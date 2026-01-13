La OMS pide a Estados Unidos reconsiderar su salida y volver a la organización

El secretario general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, espera que Estados Unidos reconsidere su salida y se reincorpore a la organización, advirtiendo que la medida pone en peligro al país y al resto del mundo.

"Hay muchas cosas que se hacen a través de la OMS y que benefician a los Estados Unidos, especialmente en cuestiones de seguridad sanitaria. Por eso digo que Estados Unidos no puede estar seguro sin colaborar con la OMS", ha apuntado Tedros en una rueda de prensa de este martes.

El próximo 22 de enero, Estados Unidos saldrá oficialmente de la OMS, un año después de que notificara a la ONU su intención de abandonar el organismo. Ahora, Tedros ha pedido a EEUU que reconsidere su postura y vuelva a formar parte de la organización. "Mi deseo es que lo reconsideren y que los Estados Unidos sigan colaborando con la OMS", ha reiterado.

Respecto a la financiación de la OMS tras la salida de Estados Unidos, Tedros ha informado de que el presupuesto del organismo se ha estabilizado y que ya se ha recaudado cerca del 75 por ciento para el curso 2026-2027, quedando aún un 25 por ciento pendiente.

"Así que puedo decir que ya se ha estabilizado y que fuimos prudentes en los últimos años, ahorrando y, de hecho, hemos cubierto las brechas salariales y las indemnizaciones con nuestros propios ahorros, por lo que el flujo de caja se ha estabilizado. Quiero asegurarles eso. Entonces, cuando digo que Estados Unidos debe reconsiderar su regreso, no se trata de dinero", ha apuntado.

El secretario general ha subrayado que "el dinero se puede ajustar", sin embargo ha destacado la importancia de la cooperación con el país estadounidense. "Se trata de solidaridad. La mejor inmunidad es la solidaridad", ha afirmado.

"No digo que el dinero no importe, pero lo que más importa es la solidaridad, la cooperación y que todo el mundo se prepare para cualquier eventualidad ante un enemigo común", ha concluido.