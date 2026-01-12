El uso de fármacos antiobesidad aumenta el riesgo de endoscopia bariátrica, según experto

El director de la Unidad de Endoscopia Bariátrica del Hospital Universitario HM Sanchinarro, Gontrand López-Nava, ha explicado que las opciones para adelgazar, como la endoscopia bariátrica, son cada vez más comunes, en su mayoría entre usuarios que ya han utilizado fármacos antiobesidad, como 'Ozempic' y 'Mounjaro'.

Según indica el especialista, el uso de pinchazos y fármacos GLP-1 se ha popularizado por muchas razones: es rápido de adquirir, fácil de utilizar y tiene buenos resultados. Sin embargo, advierte de que inyectarse este fármaco hace que su utilización no se alargue demasiado en el tiempo.

Para López-Nava, la experiencia que hay en el sector es que la mayoría de usuarios no sostiene el tratamiento con fármacos en el tiempo, bien por agotamiento o por efectos secundarios que ya se han descrito como posible estreñimiento, vómitos o pancreatitis.

"Al final es un poco pesado tener que estar pinchándose de forma recurrente para perder peso. Puedes aguantar meses, pero pocas personas van a aguantar un año así. Una gran parte de los pacientes que nos llegan ya han utilizado este recurso, pero se acaban cansando y buscan una solución más óptima", ha explicado.

Estos pacientes que menciona el doctor López-Nava recurren a la conocida como endoscopia bariátrica. Se trata de una reducción de estómago que se realiza, gracias a los avances tecnológicos, sin necesidad de cirugía que produzca complicaciones o cicatrices. Una intervención mínimamente invasiva.

"Es una endoscopia tradicional. Entramos por la boca, realizamos la reducción de estómago y salimos sin ningún dolor para el usuario. No requiere postoperatorio ni procedimientos similares, lo que facilita mucho más la vida del paciente. Vienen, realizamos la intervención y se van", ha detallado el especialista.

Además, según ha destacado López-Nava, esta intervención va junto a un proceso de acompañamiento de dos años. "Es lo que es fundamental en este tratamiento. No es una intervención puntual y listo, sino que intentamos que el paciente entienda que es un proceso que debe ser más completo. Hay que cambiar rutinas nutricionales y, muy importante, tener un acompañamiento psicológico para motivar el cambio y contrarrestar el hambre emocional", ha resaltado.

Para el experto, este apoyo es fundamental para reducir el conocido como efecto rebote, pero también para adaptar al usuario a un nuevo estilo de vida que le permita mantener un peso saludable y real.

En este punto, ha subrayado que la popularización de 'Ozempic' y 'Mounjaro' ha roto una barrera social: tomar fármacos para adelgazar y hacerlo de forma autónoma. Como detalla el experto, cada vez son más quienes dan un paso adelante y optan por una intervención como la endoscopia bariátrica.

Con el inicio del nuevo año 2026 y la llegada de propósitos como perder peso, especialistas como el profesor López-Nava ya preparan a sus equipos para cumplir los objetivos de numerosos usuarios. "Los fármacos son útiles como herramienta para comenzar a adelgazar. Suponen un puente para ganar confianza en otros tratamientos antiobesidad. Y, al fin y al cabo, están ayudando a que mucha gente con obesidad se anime a realizarse una endoscopia bariátrica para tratar un problema tan grave como este", concluye López-Nava.