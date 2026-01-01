Yogurt y frutas: Complemento ideal para una buena salud femenina

El cuidado, higiene y la salud femenina se convierten en motivos de preocupación para muchas mujeres, que recurren a costosos medicamentos y tratamientos para mantenerse en equilibrio y procurar bienestar.

Esa salud inicia desde una alimentación equilibrada, con alimentos favorecedores, lo que puede marcar una gran diferencia.

“En la salud femenina muchas veces las mujeres buscan soluciones complejas y en realidad pequeños hábitos diarios pueden marcar una gran diferencia”, explica la ginecóloga Caridad Félix Acosta, al ser consultada sobre el tema.

En ese sentido, la también experta en estética intima realizó una serie de recomendaciones de alimentos que favorecen la salud e higiene intima femenina.

Entre estos, el yogurt natural sin azúcar, rico en probióticos, lo que puede evitar la ocurrencia de infecciones vaginales, así como mantener el equilibrio de la flora vaginal.

“El yogurt natural, específicamente sin azúcar, puede aportar probióticos como los lactobacilos que son las bacterias buenas, que pueden evitar que hayan infecciones vaginales recurrentes o más bien disminuirlas, también ayuda a mantener el equilibrio de la flora vaginal y mejora la salud intestinal que está relacionada directamente con la inmunidad y las hormonas”, señaló la ginecóloga .

Esta lista es integrada por una variedad de frutas, entre estas la lechosa, que mejora la digestión, reduce la inflamación, convirtiéndose en una fruta ideal para mujeres con estreñimiento o con distensión abdominal.

Otras frutas que las mujeres deben agregar a su carrito del supermercado son las fresas y frutos rojos, ricos en antioxidantes que apoyan la salud hormonal y que son beneficiosos para la piel y el sistema cardiovascular.

“El guineo es buenísimo también, porque como sabemos es una fuente de potasio y magnesio, lo cual ayuda en los síndromes premenstrual y aporta energía sin picos bruscos de azúcar”, agrega Félix.

En la lista sigue la piña, conocida por un efecto antiinflamatorio, que también apoya la digestión y ayuda en la retención de líquidos.

“Esta combinación de yogurt con fruta es una combinación que puede aportar tanto energía sostenida como fibra, como proteínas, ayuda a reducir los antojos, mejorar la saciedad y también apoya en el control de peso cuando se consume adecuadamente y es sumamente ideal en aquellas mujeres que tienen resistencia a la insulina”, destacó la experta.

Aun con estas recomendaciones, la ginecóloga no descarta sustituir tratamientos médicos, así como visitar el ginecólogo, aunque resalta la ingesta de estas frutas se convierte en un buen complemento.

“Obviamente esto no va a sustituir los tratamientos médicos, pero si es excelente como un complemento”, dijo.