10 propósitos emocionales para el nuevo año: autoconocimiento, asertividad o poner límites

Adelgazar, hacer ejercicio o cumplir objetivos profesionales son algunas de las metas más comunes que nos fijamos con la entrada de un nuevo año.

Sin embargo, hay otros retos más personales que no debemos perder de vista. Estos diez propósitos emocionales te ayudarán a vivir con equilibrio y bienestar en 2026.

Y esos propósitos emocionales pasan por trabajar desde la asertividad a la empatía, sin olvidar la autoestima y controlando la ansiedad o los miedos.

“Ponernos retos relacionados con nuestro bienestar y calma mental debería ser un objetivo prioritario”, asegura la psicóloga sanitaria Diana Sánchez quien recalca, en una entrevista con la agencia, que debemos trabajar en favor de nuestra salud mental y bienestar psicológico ya que no es algo “que nos venga dado” sino que tiene que ver con el “autocuidado diario”.

Según la experta, “si nos paramos a establecer metas relacionadas con este bienestar, de forma consecuente lograremos los otros objetivos de forma más saludable, e incluso seremos más capaces de disfrutarlos y vivirlos con más integridad y coherencia. La calma mental y el estar en conciencia plena, hace que todo lo demás cobre incluso más valor.“

¿Cómo conseguir nuestras metas emocionales?

Diana Sánchez nos recomienda ponernos en modo pausa y dedicarnos unos minutos cada día: “Igual que todos los días pensamos en que hay que ducharse o hacer ejercicio, el tiempo para la conciencia plena y estar con nosotros mismos debería ser un hábito”.

Y recomienda la práctica diaria de ejercicios de mindfulness o conciencia plena.

Para ello es necesario tener un tiempo y un espacio propio (una zona de calma en nuestra casa o al airelibre) para el descanso diario.

“Esto va más allá de estar inactivos, se confunde con ver series o no hacer nada con relajarnos, y no es así”, advierte.

Los ejercicios de conciencia plena pueden consistir en dedicar todos los días 10 minutos al levantarnos a “agradecer y respirar, en calma” y otros 10 minutos antes de acostarnos a repasar el día, “a darnos cuenta de las cosas que hemos conseguido y cuáles no, pero no con juicio y crítica, sino al revés, pensando si quizá eran objetivos realistas.

También si nos hemos tenido que adaptar y ser flexibles y quizá atendernos a nosotros mismos, o personas o situaciones de urgencia o más importancia”.

Otra práctica que puede ayudar a cumplir los objetivos, que deben ser realistas y alcanzables, es escribirlos en un papel y colocarl en un lugar donde la podamos ver a diario, como en un espejo, y mejor si se acompaña ese reto con una frase de aliento que explique por qué queremos hacerlo.

Diez propósitos emocionales para 2026: de la empatía a identificar miedos

Estos son algunos de los retos emocionales que podemos trabajar en 2026:

1) Autoconciencia o autoconocimiento

“Conocerse y entenderse bebería estar siempre como un objetivo vital. Entender quiénes somos, cómo funcionamos, nuestras fortalezas, nuestras debilidades y cómo nos comportamos nos ayudará a buscar un equilibrio emocional y psicológico”.

Para conseguirlo, la especialista sugiere llevar un diario o hacer un registro cada día de aquellas cosas relevantes de la jornada (tanto las que nos hicieron sentir bien como mal), qué sentimos, con quién y en qué parte del cuerpo.

“También, no olvidar hacer pausas y mindfulness, mirar y observarnos a nosotros, como si fuésemos un observador externo, identificar nuestros pensamientos y creencias, una vez reconocidas, intentar entenderlas y revisarlas.

Todo esto es un trabajo profundo de introspección y mirada calmada hacia quiénes somos”, apunta la también experta en psicología perinatal y sexología.

2) Empatía

Intentar formentar la empatía y pensar en los demás nos puede ayudar a entender sus situaciones y momentos.

“El ponernos en el lugar de los demás, intentar ver la vida desde la perspectiva y visión de las personas que nos rodean, cercanas y no tan cercanas, nos puede ayudar a controlar en ocasiones nuestro propio enfado y mal humor hacia personas, situaciones que a veces son muy estresantes y nos llevan a sentir incomodidad, enfado, tristeza…”, apunta.

3) Asertividad

Se trata de la capacidad de expresar nuestras necesidades, pensamientos y sentimientos de forma clara, respetuosa y honesta. Sin tener que sentirnos mal y sin ser agresivos con los demás o, incluso, pasivos.

“Trabajar la asertividad, puede ser un valor fundamental a fomentar durante el próximo año. Además de ser una forma de comunicación que a la larga hará que te sientas mejor, y también que la gente que te rodea te entienda y comprenda mejor te hará sentir más respetado y dejarás de sentir culpa por expresar tus necesidades».

4) Resiliencia

La resiliencia es la capacidad del ser humano de adaptarses a los cambios difíciles, a los traumas y a las situaciones de crisis, intentando no solo salir adelante, sino buscar un aprendizaje de la situación, e incluso ir más allá y desarrollar una fortaleza nueva a raíz de dicha experiencia.

“Estar preparados significa trabajar la capacidad de estar en el momento presente, no dejarnos llevar por la anticipación negativa y ser flexibles ante las adversidades”, comenta.

5) Autoestima

El desarrollo de la autoestima viene también a base de cultivar el autocuidado, aprender a identificar cómo nos hablamos y si detectamos diálogos negativos y pensamientos rumiativos negativos detenerlos, ver de dónde vienen y cambiarlos por frases positivas y realistas sobre nosotros mismos.

6) Control de la ansiedad y estrés

Para manejar la ansiedad y el estrés, la experta propone trabajar en varios frentes: uno a través de prácticas de relajación y mindfulness, y dos, combinarlo con un estilo de vida saludable (buena alimentación, cuidar el sueño y el ejercicio físico), junto con aprender a manejar los pensamientos negativos, y las creencias irracionales del exceso de control.

7) Miedos que reconocemos y otros que no percibimos pero que están

Identificar miedos puede ser una tarea complicada, sobre todo cuando son inconscientes y conviven con nosotros sin que seamos conscientes de ellos. Y este es otro de los propósitos emocionales para el nuevo año.

“Quizá hay cosas que tengas claras, como el miedo a las alturas, pero otras te cuesten más reconocer, como hablar con personas poco conocidas o ir a una fiesta”, menciona.

Los miedos que son inconscientes podemos buscarlos a través de sensaciones corporales (tensión en el pecho, hipervigilancia, respiración acelerada).

“Una vez tengamos el listado, podemos pensar en ellos, ver qué podemos hacer, si los podemos enfrentar poco a poco, o necesitamos ayuda profesional”, sugiere la también directora del centro “Psicólogos en Torrelodones”.

8) Poner límites y saber decir «no»

Para poner límites y saber decir «no», es importante que tengamos un buen autoconocimiento y utilicemos las técnicas de comunicación asertiva, diciendo con claridad lo que quieres y lo que no.

“Decir no sin miedo -explica-, ser firmes y amables, y no sentir que detrás de esto hay siempre rechazo o crítica. Usar mensajes claros empezando por «Yo», pero ofreciendo si lo deseas alternativas, pero sin necesidad de buscar una aceptación plena. Poner límites es la forma de protegerte, de disponer de tu tiempo y sobre todo de empezar a respetarte sin sentirse culpable”.

9) Aprender a gestionar emociones que nos incomodan

Es necesario entender que todas las emociones son valiosas, que no hay emociones buenas o malas, solo hay algunas que hemos aprendido a negar o, incluso, a ignorar de forma consciente porque se consideran a nivel social «negativas».

“Si una emoción nos incomoda, pararnos y ver qué está ocurriendo, qué pensamientos nos están viniendo junto con dicha emoción y qué sentimos en el cuerpo con dicha emoción. Si no las ignoramos o evitamos, nos darán una información valiosa sobre qué hacer en estos momentos. Toma dichas emociones como brújulas que te ayudarán, no como pesos que hay que liberar”, aconseja.

10) Respiración consciente y mindfulness

Para cumplir los propósitos emocionales, debemos ejercitar la respiración consciente y la conciencia plena (mindfulness) se sabe que ayudarán a bajar el nivel de estrés y la ansiedad, porque calma nuestro sistema nervioso y regula nuestro sistema cardiovascular, e incluso ayuda a la integración de los hemisferios cerebrales.

Se sabe que respirar de forma correcta ayuda a mejorar y equilibrar tu sistema neuroendocrino.

“Combinar estas dos estrategias te ayudará con todo lo mencionado anteriormente, anclándote al presente permitiéndote parar y explorar tus creencias y emociones, lo que te puede ayudar a responder de forma más calmada y consciente”, precisa Diana Sánchez.

La psicóloga asegura que estos ejercicios y estos propósitos emocionales para 2026 pueden beneficiar a todas las personas: “El bienestar y equilibrio emocional es algo que se da por hecho pero también puede resquebrajarse en un instante por las mismas situaciones vitales y diarias que vivimos, porque vivir es eso también, enfrentarnos a momentos difíciles, desde duelos, pérdidas, estrés o preocupación”.