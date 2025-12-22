Doctor Escipión Oliveira, internista y cardiólogo: figura clave para la medicina dominicana

No es inusual que los médicos elijan como compañera de vida a una colega de su misma profesión. La medicina, por la intensidad de su vocación, suele unir destinos.

Ese fue el caso del doctor Escipión Oliveira, destacado médico internista y cardiólogo, quien compartió su vida personal y profesional con la doctora Norma Gómez Patiño, con quien contrajo matrimonio tras concluir sus estudios de especialización en México.

Escipión Oliveira, de nacionalidad uruguaya, nació en Paysandú el 13 de mayo de 1927. Junto a su esposa formó una familia de seis hijos: Julia Dolores, María Florencia, Ana, Rosa Beatriz (fallecida), Escipión Joaquín y Norma Oliveira Gómez, todos profesionales.

Desde temprana edad mostró liderazgo y vocación académica. En Uruguay integró el Consejo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Montevideo, donde tras graduarse ejerció como internista. En 1957 participó en la primera experiencia de diálisis peritoneal realizada en ese país.

Un año después, en 1958, se trasladó a México para especializarse en cardiología en el prestigioso Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”. Allí fue médico residente y posteriormente jefe de servicio, mientras completaba su formación en medicina interna y cardiología. Al finalizar sus estudios, contrajo matrimonio con la doctora Norma Gómez Patiño.

A inicios de la década de 1960, la pareja se estableció en Santo Domingo, República Dominicana. El doctor Oliveira ingresó al Hospital Salvador B. Gautier, donde formó parte del naciente Departamento de Cardiología y asumió la responsabilidad del área de electrocardiografía.

Un hito sin precedentes

El 20 de marzo de 1961, el país fue testigo de un hito médico sin precedentes: la primera cirugía de corazón abierto realizada en la República Dominicana. La paciente, una mujer de 36 años, padecía una comunicación interauricular, una malformación congénita caracterizada por la perforación del tabique que separa las aurículas del corazón, lo que provoca la mezcla de sangre arterial y venosa, generando disnea, fatiga y daño progresivo al miocardio.

Durante el procedimiento, efectuado en el Hospital Salvador B. Gautier, se utilizó por primera vez una máquina corazón-pulmón, cuyos controles electrocardiográficos estuvieron a cargo de los doctores Escipión Oliveira y Norma Gómez Patiño.

La histórica intervención, con una duración de tres horas, fue transmitida en vivo a las 11:45 de la mañana por Radio Televisión Dominicana, canal 4, marcando un antes y un después en la medicina nacional.

El doctor Oliveira fue miembro fundador de la Sociedad Dominicana de Cardiología y figura clave en sus primeras gestiones. Además, fue uno de los principales promotores de la creación del Instituto Dominicano de Cardiología, proponiendo que llevara el nombre del doctor Manuel Tejada Florentino.

Paralelamente a su carrera médica, desarrolló una intensa labor periodística. Se inició en el periodismo a los 16 años en el diario El Telégrafo, de su ciudad natal, Paysandú, donde trabajó durante dos años.

“El periodismo era muy distinto al de ahora. El periodista hacía de todo: escribía artículos, noticias, reportajes y hasta corregía galeras”, recordaba Oliveira.

Durante su estancia en México continuó colaborando con El Telégrafo y con la revista Siempre, publicando artículos históricos bajo seudónimo.

Participó activamente en congresos nacionales e internacionales de cardiología. Presentó investigaciones sobre enfermedades coronarias en los congresos mundiales de cardiología celebrados en Buenos Aires en 1978 y en Moscú en 1982. Fue autor de más de cien trabajos científicos publicados en revistas nacionales y extranjeras, además de libros sobre fisiología del buceo y la ciguatera.

Fue miembro activo del Colegio Médico Dominicano, de la Sociedad Dominicana de Cardiología, de la Asociación Médica del IDSS, de la Sociedad Española de Cardiología y del Comité Gestor de los XII Juegos Centroamericanos y del Caribe. Asimismo, fue fundador de la Federación Dominicana de Yatismo, reflejo de su pasión por la navegación.

En el ámbito político, fue médico de cabecera del expresidente Salvador Jorge Blanco. Tras los interrogatorios judiciales por los casos de corrupción de su gobierno, el 29 de abril de 1987, Oliveira diagnosticó al exmandatario afecciones cardíacas.

Posteriormente, Jorge Blanco se asiló en la Embajada de Venezuela y, el 14 de mayo de ese mismo año, recibió autorización judicial para viajar a Atlanta, Georgia, donde fue acompañado por Oliveira para recibir atención médica especializada.

En 1997, el doctor Escipión Oliveira fue condecorado con la Orden de Cristóbal Colón por la Sala Capitular del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Fue además el primer decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Iberoamericana (UNIBE).

Ejerció la docencia como catedrático en el Hospital Salvador B. Gautier, la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y UNIBE. Sus clases de semiología médica, centradas en el análisis riguroso de los signos y síntomas del paciente, son aún recordadas por varias generaciones de médicos.

Publicó la columna Cuadernos de bitácora en el periódico Última Hora, título inspirado en su amor por el mar y la navegación, textos que luego fueron recopilados y difundidos en UNIBE.

Durante muchos años ejerció la medicina interna y la cardiología en la Clínica Gómez Patiño, donde compartió consulta con su esposa, la doctora Norma Gómez Patiño.

El doctor Escipión Oliveira falleció en Santo Domingo el 5 de diciembre del año 2000, a los 73 años de edad, a consecuencia de un cáncer de estómago, dejando un legado científico, académico y humano de profunda trascendencia para la medicina dominicana.