Recomiendan adoptar un enfoque "realista y compasivo" para afrontar la Navidad durante el cáncer

La psicooncóloga María Isabel González Fernández, del MD Anderson Cancer Center Madrid-Hospiten, ha recomendado adoptar un enfoque "realista y compasivo" para que los pacientes de cáncer afronten la Navidad, una época que puede tener aspectos "desafiantes" por la intensidad emocional del proceso oncológico, que contrasta con el "entusiasmo" de estas fechas.

Este choque puede llegar a provocar una sensación de "desconexión" o "culpa" en el propio paciente, y es que el apremio por "estar bien" y la "exigencia" de mostrarse animado puede llevar a una sobrecarga emocional que invisibilice las necesidades reales de la persona.

"Es importante que el paciente pueda verbalizar cómo se encuentra y oriente a su entorno en la adaptación de los planes en estos días según su estado, creando, por ejemplo, celebraciones más íntimas o menos exigentes", ha afirmado González.

Para muchos pacientes, la Navidad es una época cargada de melancolía por el deseo de mantener cierta normalidad, y del temor de resultar una carga, motivo por el que la especialista ha resaltado la importancia de mantener una comunicación bidireccional, de forma que el paciente y su entorno puedan reforzar lazos y disfrutar juntos.

Asimismo, ha instado a no intentar replicar situaciones pasadas, y adaptándose a esta nueva situación, pues los encuentros navideños conllevan una serie de situaciones sociales que implican un esfuerzo mayor por parte del paciente por aparentar una normalidad, que puede convertirse en una fuente de "autoexigencia y culpa", especialmente si su estado emocional no acompaña.

De hecho, en ocasiones pueden convertirse en "protagonistas involuntarios" de estas celebraciones por su situación, por lo que es "importante" descentralizar el cáncer de la conversación y permitir que sea el propio paciente que decida si desea o no hablar al respecto.

NO BUSCAR LA PERFECCIÓN

La psicooncóloga ha aseverado que las redes sociales se suelen llenar de contenido que proyecta una "imagen ideal de felicidad perfecta", lo que puede incomodar al paciente y crear una disonancia por lo que está experimentando.

Es por ello por lo que ha aconsejado que cada persona realice un consumo consciente, evaluar qué contenido le sienta bien y limitar las fuentes que generen malestar, y ha pedido tener en cuenta que, aunque cada vez hay más referentes oncológicos que muestran cómo se enfrentan a la enfermedad, lo que supone una visibilización y normalización de la enfermedad "positiva", a algunos pacientes les conecta con una presión por su propia competencia.

"Hoy en día existe mucha información sobre el autocuidado en el paciente oncológico en relación con la alimentación, el ejercicio o el descanso que, aun siendo acertada, en ocasiones es recibida por el paciente como una presión añadida. Durante las festividades se hace más necesario aún flexibilizar las recomendaciones y no buscar la perfección. El cáncer ha de incluirse en la toma de decisiones, pero no ha de ser el centro de estas", ha expresado González.

Para crear un entorno navideño más sencillo, la experta ha instado a crear rituales "sencillo y manejables", sin buscar una Navidad "perfecta", para lo que las personas que rodean al paciente son "esenciales".

En ese sentido, ha invitado a preguntar qué necesita el paciente, permitirle decidir su nivel de participación y respetar sus límites, favorece un acompañamiento respetuoso, y sin buscar la perfección.

"Si planifica algo debe ser de manera flexible y evitar que se convierta en una obligación. Debe tener una mirada compasiva, que no tiene nada que ver con la lástima sino con conocerse, conectar con el sentir en cada momento y con sus necesidades, y comunicarlas de forma honesta", ha concluido González.