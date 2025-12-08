Consumir café sin azúcar puede favorecer a la pérdida de peso, según investigaciones

El café es una de las bebidas más consumidas del mundo, pero la forma en que se ingiere puede alterar drásticamente sus efectos en el organismo. Investigaciones recientes llevadas a cabo por la Universidad Johns Hopkins han profundizado en las repercusiones biológicas de consumir esta infusión en su estado más natural, es decir, sin endulzantes añadidos.

Los hallazgos, publicados en la revista científica Nature Neuroscience, vinculan el consumo de café negro con procesos neuronales específicos y mecanismos de protección celular.

El estudio, realizado en Baltimore, Estados Unidos, puso la lupa sobre la relación entre la cafeína y las capacidades cognitivas. Los científicos determinaron que la ingesta regular de esta bebida tiene la capacidad de potenciar la conexión neuronal.

Lejos de ser únicamente un estimulante para mantenerse despierto, la evidencia sugiere que la taza matutina cumple una función superior: contribuye a mantener la mente activa y alerta mediante el fortalecimiento de las redes neuronales.

Específicamente, los investigadores observaron efectos directos en el hipocampo, la región del cerebro asociada fundamentalmente con la memoria. Esto indica que el hábito, siempre bajo la condición de un consumo moderado, valida propiedades que van mucho más allá del simple disfrute del aroma o el sabor.

Un aliado para el control del peso

En cuanto al impacto físico y metabólico, el análisis destaca que el café sin azúcar es una bebida baja en grasas y calorías que puede favorecer la pérdida de peso. El material de consulta describe dos mecanismos biológicos mediante los cuales ocurre este proceso:

Aumento de la termogénesis: El proceso mediante el cual el cuerpo genera calor y quema energía se ve incrementado.

Aceleración del metabolismo basal: La bebida ayuda a que el organismo procese los nutrientes de manera más rápida.

Protección cardiovascular y celular

Los beneficios no se limitan al cerebro o al peso. Los granos de café poseen un perfil químico que los convierte en una fuente poderosa de antioxidantes.

Estos compuestos desempeñan un rol defensivo crucial, protegiendo al cuerpo contra la oxidación celular y combatiendo los radicales libres, factores determinantes en el deterioro de los tejidos y el envejecimiento prematuro.

Asimismo, la información analizada señala ventajas significativas para el sistema circulatorio. Se indica que esta bebida ayuda a prevenir la obstrucción arterial, una propiedad determinante para reducir el riesgo de padecer patologías asociadas al flujo sanguíneo y problemas cardíacos.

Otro de los aspectos menos difundidos que reveló la investigación refiere a la higiene bucal. El café posee propiedades que pueden ayudar a combatir las caries dentales. Sin embargo, los expertos hacen una aclaración fundamental: este beneficio solo se obtiene si la infusión se ingiere sin añadir azúcar ni edulcorantes artificiales, ya que estas sustancias son las que habitualmente contrarrestan el efecto protector y dañan el esmalte.