La calidad de vida de quienes se hacen cirugía bariátrica mejora en más del 80 %, según doctores

Más del 80 por ciento de los pacientes con obesidad severa sometidos a una cirugía bariátrica para la pérdida de peso aseguran que su calidad de vida ha mejorado, según ha destacado la cirujana del Área de Obesidad de la Clínica Universidad de Navarra en Pamplona Carlota Tuero, en línea con los datos de un estudio realizado por el centro.

Tuero ha destacado que esta intervención va más allá de la pérdida de peso, pues también ayuda a solucionar enfermedades asociadas a la obesidad. Según ha afirmado, con la cirugía bariátrica se reducen tanto los niveles de glucosa y colesterol en sangre como la tensión arterial, lo que mejora el descanso nocturno, y se alivian los problemas articulares.

Por su parte, el codirector del Área de Obesidad de la Clínica Universidad de Navarra, Víctor Valentí, ha explicado que la operación se considera mínimamente invasiva, ya que se realiza con técnicas laparoscópicas o mediante cirugía robótica. Aun así, ha advertido que no se trata de una "solución milagrosa" y debe acompañarse de un cambio de hábitos en alimentación y actividad física para evitar la recuperación del peso perdido.

Con todo, ha incidido en los beneficios, que describen una pérdida de peso a cinco años de en torno al 25 por ciento dependiendo del tipo de intervención. "Estos buenos resultados no residen únicamente en la técnica quirúrgica, sino en el abordaje integral que ofrecemos. El equipo del Área de Obesidad está formado por especialistas en Nutrición, Endocrinología, Digestivo, Cirugía, Psiquiatría, Medicina Interna y enfermeras que evalúan cada caso de manera personalizada para decidir la mejor estrategia terapéutica", ha detallado.

LA CUN, CENTRO DE EXCELENCIA POR TERCERA VEZ

El Área de Obesidad de la Clínica Universidad de Navarra en Pamplona ha recibido por tercera vez consecutiva la acreditación como Centro de Excelencia en Cirugía Bariátrica y Metabólica. Se trata de un reconocimiento que concede la Federación Internacional de Cirugía de la Obesidad.

Los evaluadores han tenido en cuenta la base de datos prospectiva europea en la que se recoge la información de toda la actividad que se realiza en la Clínica y en la que se incluyen las intervenciones realizadas y otros factores, como el número de complicaciones registradas, el tipo de intervención, el seguimiento a largo plazo y los resultados de pérdida de peso ponderal, entre otros.

Según el doctor Valentí, esta acreditación "certifica la capacidad multidisciplinar de todo el equipo", así como "los medios" de los que dispone para realizar esta cirugía "siguiendo los mayores estándares de calidad". En los últimos 25 años, este departamento ha tratado a más de 1.600 pacientes.