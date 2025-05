‘Estética silenciosa’, ¿en qué consiste y por qué cada vez más se recurre a ella?

Una búsqueda intensa y a veces desmedida de juventud; rostros tersos hasta la inmovilidad, labios hipertrofiados y pómulos angulosos marcaron una etapa en la que lo artificial era, paradójicamente, sinónimo de belleza en medicina estética. Un paradigma que se revierte al completo en la naturalidad, en la que la actualidad es el gran objetivo.

Actrices como Anne Hathaway y Lindslay Lohan sorprendían en medios de comunicación y redes sociales: cutis tersos y brillantes, facciones marcadas, rostros armoniosos y ni rastro de volúmenes exagerados o rasgos que evidencien la presencia de medicina estética.

La personalización y el respeto por la esencia individual marcan el camino. “La medicina estética ha dejado de ser reactiva para convertirse en preventiva, personalizada y sin huella”, señalan desde la Clínica Mira+Cueto, pioneras en este enfoque que prioriza el diagnóstico médico y la armonía facial por encima de los estándares.

Este tándem de doctoras erigió su sello en medicina estética hace años, al trabajar esta visión de la naturalidad y la individualidad cuando el mundo de la medicina estética miraba hacia los rasgos exagerados. Ahora, además de ser ejemplo, dan las claves de una buena cirugía estética para obtener estos resultados.

Lo que hace unos años se entendía como rejuvenecimiento —una solución rápida a los signos visibles del envejecimiento—, hoy es una estrategia integral y progresiva. “Antes, las pacientes acudían cuando las arrugas eran profundas o la flacidez evidente. Hoy buscan prevenir y mantener la salud de la piel desde edades más tempranas”.

El cambio no solo responde a nuevas demandas sociales, sino a una transformación profunda en la concepción del autocuidado, que se asocia cada vez más con el bienestar y la autoestima, y menos con la corrección estética.

El auge de la “estética silenciosa”.

La ‘estética silenciosa’, como la denominan desde la clínica, promueve resultados imperceptibles a simple vista, pero evidentes en el bienestar del paciente. “Nos piden verse con buena cara, no cambiarse. Quieren seguir siendo ellos mismos, pero con un aspecto descansado y saludable”, subrayan.

Este nuevo enfoque no implica renunciar a la medicina estética, sino utilizarla con mesura y conocimiento anatómico riguroso. En lugar de tratar el rostro como una serie de zonas aisladas, se analiza cada caso de forma global. “Un diagnóstico 100 % personalizado es esencial. Sin él, es imposible obtener resultados naturales”, insisten.

El rostro debe tratarse en conjunto y de forma global. Foto Mira+ CuetoEFE

La tendencia hacia lo natural ha favorecido la expansión del enfoque preventivo. “Antes se pensaba que estos tratamientos eran solo para personas mayores. Hoy tratamos a pacientes desde los treinta años con fines preventivos, lo que permite frenar el envejecimiento sin perder naturalidad”, señalan.

Rejuvenecer sin borrar.

Entre los tratamientos más demandados dentro de esta filosofía están los neuromoduladores para suavizar arrugas dinámicas, el ácido hialurónico para reponer soporte y firmeza, y la luz pulsada o los “peelings” químicos para mejorar la calidad de la piel.

“Siempre buscamos resultados armoniosos e integrados. La cara no debe parecer retocada, sino en equilibrio”, explican las doctoras. La clave está en evitar el “efecto parche” y tratar el rostro como un conjunto.

Adiós a las ‘caras en serie’.

“Uno de los mayores errores es tratar las caras en serie”, inciden. Esta tendencia, alimentada por redes sociales, ha dado lugar a fenómenos como la ‘alienización’ en pacientes jóvenes, con pómulos sobredimensionados, mandíbulas marcadas y labios hipertrofiados, o el ‘pillow face’ en mayores, rostros hinchados.

“Cada cara debe ser única e irrepetible. Si el resultado parece artificial, es que no se ha tratado con rigor médico, sino de forma estandarizada”, resumen sobre una de las claves para diferenciar un buen trabajo de medicina estética.

La falsa transparencia de las redes sociales.

A este contexto se suma el papel de las redes sociales y de algunos referentes públicos que, aunque promueven una imagen natural, muchas veces no reconocen el uso de tratamientos estéticos.

“Cada vez más celebrities admiten que se cuidan, lo cual es positivo. Pero cuando niegan los retoques evidentes, envían un mensaje confuso a la sociedad”, explican. Esta ambigüedad puede generar frustración y expectativas irreales, sobre todo entre los más jóvenes.

Por eso, desde Mira+Cueto insisten en que “no se trata de parecerse a alguien famoso”, sino de potenciar lo propio. “Nos han pedido los labios de Angelina Jolie o los ojos de Jessica Goicoechea. Pero no trabajamos así. El tratamiento debe nacer de un análisis médico del rostro, no de una comparación con otra persona”, afirman.

Un diagnóstico para cada persona.

En su consulta, todo parte de un estudio detallado del rostro en reposo y en movimiento. Este análisis exhaustivo permite identificar las tendencias individuales del envejecimiento y anticiparse a ellas.

“Nuestra labor también implica saber decir no. Si un paciente solicita algo que no es adecuado para su fisionomía, lo explicamos con argumentos médicos y no lo hacemos”, sostienen. La ética, para ellas, es inseparable del ejercicio profesional. “Cuando alguien dice ‘te has hecho algo’ en vez de ‘qué buena cara tienes’, es que algo ha fallado”.

La medicina estética sin huella no es una moda pasajera, sino una nueva forma de entender la belleza: más consciente, más respetuosa y, sobre todo, más humana. En un momento en el que la imagen sigue teniendo un peso determinante, la auténtica revolución estética es aquella que no se nota, pero se siente.

Contra el intrusismo y la banalización.

El auge de la medicina estética también ha traído consigo una peligrosa banalización del acto médico. Según el último informe de la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME), el 65 % de los tratamientos se realizan por personal no cualificado.

Además, uno de cada cinco procedimientos se lleva a cabo en espacios no regulados, como peluquerías o domicilios. “Esto sí que es alarmante”, advierten. “Estamos hablando de técnicas que requieren conocimientos profundos de anatomía, farmacología y manejo de complicaciones. No pueden estar en manos inexpertas”.

Adiós a los rasgos exagerados, la medicina estética mira hacia la naturalidad. Foto Mira+ CuetoEFE

Las consecuencias del intrusismo son graves y reales: desde infecciones severas hasta necrosis tisulares o asimetrías permanentes. “Es fundamental que el paciente entienda que su salud está en juego. Elegir a un médico estético no es una cuestión de precio o estética, sino de seguridad”, subrayan.