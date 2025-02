El cáncer de mama es la primera causa de muerte entre mujeres dominicanas y la segunda causa de todas las muertes por cáncer en el país, teniendo la detección tardía un impacto negativo frente a la enfermedad.

Sólo durante el 2023, en República Dominicana se diagnosticaron 4,201 personas con cáncer de mama, de las cuales más del 90 % fueron mujeres, según revelan cifras de la Superintendencia de Salud de Riesgos Laborales (Sisalril).

Los datos están contenidos en el informe “Caracterización de servicios de detección, diagnóstico y manejo del cáncer de mama en la República Dominicana”, elaborado por Two Oceans in Health, presentado a las autoridades nacionales, a representantes de las academias, proveedores de servicios de salud y grupos de pacientes.

El estudio, cuenta con el aval del Incart, e identifica carencias y fortalezas del sistema de salud nacional en el abordaje del cáncer de mama. Incluye recomendaciones para robustecer la respuesta a la enfermedad, que representa la primera causa de fallecimientos por cáncer entre mujeres en el país.

Alto Costo

El informe liderado por los doctores Marija Miric y Eddy Pérez Then, de Two Oceans in Health, da cuenta del gasto total asociado al tratamiento del cáncer de mama cubierto por las ARS, que en el año 2022 ascendió a RD$1,912,605,082 (aproximadamente US$99,535,529), con más del 80 % de este monto asociado a medicamentos de alto costo.

El estudio evidencia el impacto negativo de la detección tardía del cáncer de mama, el cual eleva los costos y reduce las posibilidades de curación y supervivencia.

Identifica los principales desafíos en el acceso a diagnóstico y tratamiento oportunos, y ofrece algunas recomendaciones, entre ellas evaluar nuevas alternativas de financiamiento de medicamentos de alto costo, retomar el proceso de establecimiento del registro de tumores en el país, así como definir una agenda de prioridades que involucre a la academia y otros actores.

Sobre el soporte y seguimiento, los resultados de la investigación exponen limitada cobertura de consultas de psicología y otros servicios de apoyo en el tratamiento oncológico, fisioterapia, cuidados paliativos y visitas domiciliarias.

Reconoce positivamente la mayor disponibilidad de nuevas tecnologías, la cobertura de más de 15 procedimientos que aportan al diagnóstico en el Plan Básico de Salud y el involucramiento de asociaciones de usuarias y mujeres sobrevivientes con servicios gubernamentales de prevención, incluyendo el Programa de Detección de Cáncer de Mama, Cervicouterino y Próstata, gestionado desde el Servicio Nacional de Salud (SNS).