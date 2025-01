Las expectativas para 2025 y la importancia de la salud mental en ellas

Cada nuevo año las personas se preparan para cumplir con las metas y planes que se plantearon. Estas expectativas son importantes y se pueden crear en cualquier momento dice la psicóloga clínica y terapeuta del desarrollo personal Emilia Dore Despradel.

Según la especialista, en los últimos años se ha creado una tradición de que cuando se termina un año hay que crear nuevas metas y nuevos planes.

“A veces sucede que nosotros lo creamos, pero no tenemos la capacidad o la constancia de llevarlo a cabo y hacer que eso se dé” agregó la psicóloga en el programa Al punto Vespertino que producen Tomas Aquino Méndez y Ramón García por EN televisión.

Acompañada de estas expectativas viene la decepción, pues las personas cuando se plantean algún tipo de meta y no logran cumplirla tienden a desilusionar, por lo que la terapeuta de desarrollo personal manifestó que antes de crear grandes expectativas se debe tener un balance con uno mismo de que se puede hacer y las herramientas que se tienen para conseguir y trabajar por ello, paso a paso.

Puso como ejemplo alguien que quiera comprarse el carro del año, “para eso entonces se necesita primero el sueldo o trabajo que me permita hacer tal cosa”, eso es a nivel económico, pero lo emocional influye mucho también.

No todo mundo tiende a seguir esta tradición de plantearse metas, existen personas que van viviendo el día a día y no se plantean metas, “lo correcto siempre es lo que cada uno de nosotros decidamos hacer porque a veces lo que es correcto para mí no es correcto para otros”, destacó la psicóloga.

“Hay personas a las que les sirve plantearse cosas y trabajan y luchan para eso, que son más estructuradas y necesitan ver las cosas por escrito para saber que van a hacer y sentir una presión, y hay otros que no se plantean las cosas. Existen personas también que van viviendo lo que les va sucediendo en el momento”, mencionó Despradel.

La salud mental es un factor importante en el planteamiento de metas y expectativas, “tiene que ver con todo lo que nosotros hacemos en la vida, que si se le diera la importancia y el valor que tiene, estuviéramos mejor y más luego de la pandemia que ha desatado tantas enfermedades mentales y traumas”.

Para lograr conseguir las cosas que se quieren, hay que trabajar en la salud mental, “porque es que si no estoy bien con las herramientas necesarias emocionales para poder proyectar y hacer lo que quiero, me va a costar mucho y va a venir lo que es la decepción”, y mientras las expectativas sean más grandes, así de grande va a ser la decepción.

La experta concluyó diciendo que cuidar la salud mental para que se pueda llegar a las cosas que se quieren es fundamental.