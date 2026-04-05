Domingo de Resurrección: ¡No está aquí, ha resucitado!

“¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló, cuando aún estaba en Galilea, diciendo: Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucite al tercer día”, San Lucas 24: 5-7.

El Domingo de Resurrección es un día de alegría, gozo y celebración, donde se recuerda el milagro de Jesús, quien después de entregar su vida en el calvario, tres días antes, resucita y deja la tumba vacía.

Jesús en su crucifixión mostró pasión y amor hacia cada uno de nosotros, además de obediencia al Padre, al seguir cada instrucción dada por Él, instrucciones que siguió al pie de la letra a pesar del dolor y de la tortura que vivió, porque como hombre, el dolor no desapareció mientras colgaba desde el matadero.

A pesar del sufrimiento, Jesús decidió amar primero, obedecer y confiar en Dios, esperando por ese milagro que habría de acontecer tres días después.

Una esperanza nos dejó el Hijo del Padre y grandes enseñanzas que a veces se olvidan, pero es bueno siempre recordar: El amor echa fuera el temor, la obediencia siempre trae su recompensa, pero sobre todo, el verdadero poder y valentía, no está en la venganza ni en devolver el daño recibido con cosas malas, sino, en la rendición a Dios y la confianza que depositamos en Él, sabiendo que al final todo obra para bien.

Recordemos siempre poner nuestra confianza en aquel que ya "no está aquí, ¡pues ha resucitado!".