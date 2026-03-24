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Religión

Semana Santa

Estas son las actividades de Semana Santa en la Catedral Primada de América

La Arquidiócesis de Santo Domingo a los feligreses a integrarse a las actividades de la iglesia que se celebraran en esta Semana Santa 2026.

Catedral primada de América

Catedral primada de AméricaRaúl Asencio

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Listín DiarioSanto Domingo, RD

Se acerca la gran noche, la resurrección de Cristo Jesús. Para este sábado 4 de abril, la Arquidiócesis de Santo Domingo invitó a los feligreses a vivir intensamente la Semana Santa 2026.

La directiva de la Catedral Primada de América presentó el programa oficial de celebraciones, un espacio privilegiado para acompañar a Jesús en su pasión, muerte y resurrección, en un ambiente de fe, reconocimiento y esperanza.

El cronograma inicia desde el domingo 29, celebrándose el Domingo de Ramos, conmemorando la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. La iglesia realizará una misa a las 12:00 del mediodía y otra a las 5:00 de la tarde.

La siguiente actividad es el Jueves Santo, el 2 de abril, donde se realizará la misa crismal a las 9:30 de la mañana y la misa conmemorativa de la cena del Señor a las 5:00 de la tarde.

En víspera de la Vigilia Pascual, el 3 de abril, Viernes Santo, se realizará el Sermón de las siete palabras a la 1:00 y 3:00 de la tarde. También se llevará a cabo la solemne acción litúrgica en la Pasión y Muerte del Señor a las 3:00 de la tarde y las actividades de ese día concluyen con un concierto de Semana Santa a las 8:00 de la noche.

La solemne Vigilia Pascual el sábado 4 de abril será a las 7:00 de la noche.

Esta gran noche culmina con la resurrección de Cristo Jesús, celebrándose una misa a las 12:00 del mediodía, los bautizos a la 1:00 de la tarde y luego otra misa a las 5:00 de la tarde.

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