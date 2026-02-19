¿Cuándo inicia Semana Santa 2026?

La Semana Santa, también conocida como Semana Mayor, iniciará el próximo 29 de marzo con el Domingo de Ramos y finalizará el 5 de abril, Domingo de Resurrección.

Esta celebración de la Iglesia católica conmemora el sacrificio de Jesús de Nazaret por la salvación de la humanidad y durante estos días los fieles reflexionan sobre las últimas vivencias de Jesucristo en la tierra, así como sobre su pasión, muerte y posterior resurrección, entendidas como símbolos de renovación espiritual y redención.

La fecha de la Semana Mayor cambia cada año porque se rige por el calendario lunar y no por el calendario gregoriano.

De acuerdo con la página web de National Geographic, su celebración se fija a partir del Domingo de Ramos, que corresponde al domingo siguiente a la primera luna llena tras el equinoccio de primavera. Por esta razón, aunque suele ubicarse entre mediados de marzo y abril, su inicio varía en el calendario solar, al depender de la fase de lunar y la llegada de la primavera.

A pesar de estas variaciones, la Pascua cristiana siempre se celebra entre el 22 de marzo y el 25 de abril. Estas fechas se repiten en un ciclo que abarca 5,700,000 años, siendo el 19 de abril el día más frecuente para la celebración del Domingo de Resurrección.

Previo al inicio formal de la Semana Santa, el viernes 27 de marzo se celebrará el Viernes de Dolores en honor a Nuestra Señora de los Dolores, en el que se contempla la figura de María durante la Pasión, acompañando a su hijo en el sufrimiento hasta el pie de la Cruz.